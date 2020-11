Uomini e Donne, Davide spiazza sulla scelta e asfalta una corteggiatrice: “Si è appiattito tutto”

Molti fan di Uomini e Donne credevano che Davide fosse il tronista più prossimo ad una scelta. A quanto pare, però, la verità sembra essere completamente differente. Il giovane, infatti, si è lasciato intervistare dagli autori del magazine del talk show ed ha fatto delle confessioni inaspettate.

Il ragazzo ha ammesso di essere ancora molto lontano dal prendere una decisione. Inoltre, ha rivelato nel dettaglio cosa pensa delle sue tre corteggiatrici ed ha lasciato senza parole quando ha nominato Chiara.

Davide lontano dalla scelta: le parole su Chiara

In questi giorni, sul profilo di Witty Tv era stato pubblicato un video in cui i tre tronisti hanno manifestato le loro emozioni provate fino a questo momento. Specie Davide Donadei aveva lasciato intendere ai telespettatori di Uomini e Donne di essere vicino ad una scelta. Il ragazzo, infatti, aveva raccontato di essersi temporaneamente trasferito a Roma per poter partecipare alle registrazioni, ragion per cui stava cominciando ad essere insofferente in quanto desideroso di tornare nella sua città. (Clicca qui per il video)

Ad ogni modo, la sua scelta sembra essere ancora molto lontana. Il tronista, infatti, ha ammesso di essere in confusione. Inizialmente era estremamente proiettato su Chiara. Con il passare delle esterne, però, ha cominciato a notare che stesse scemando tutto. Al momento, infatti, sembra quasi essere la meno papabile. Su Beatrice, invece, ha speso parole abbastanza positive.

Il pensiero sulle altre due corteggiatrici di Uomini e Donne

Davide ha detto che lei è stata la ragazza che gli ha dimostrato di più in questo percorso. Proprio per tale motivo, è probabile che sia una corteggiatrice che porterà fino alla fine. Nonostante questo, però, non si sente ancora pronto ad andare via con lei. Infine, parole spiazzanti sono state spese per Valeria. La nuova arrivata sembra abbia colpito molto il tronista di Uomini e Donne, al punto da scombussolare la scelta di Davide.

Il giovane, infatti, ha ammesso che lei è una donna, non solo molto bella, ma anche molto affine a lui come stile di vita. Tra i due, inoltre, sembra esserci una forte chimica, che starebbe proiettando il giovane sempre di più verso di lei. Nella parte conclusiva dell’intervista, il tronista ha ammesso che sua madre abbia una preferenza tra le tre, tuttavia, non si è voluto sbilanciare. La maggior parte del pubblico, invece, ha una preferenza abbastanza esplicita, ovvero, Beatrice.