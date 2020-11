Alberto Matano e Serena Bortone, scintille dietro le quinte: “Si fingono amici ma si non si sopportano”

Alberto Matano e Serena Bortone non si sopportano?

Dallo scorso settembre il pomeriggio di Rai Uno ha cambiato aspetto con un nuovo ingresso, ma anche con una conferma. Infatti, dopo la messa in onda nel periodo estivo di Io e Te con Pierluigi Diaco, in autunno è partito Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Ricordiamo che quest’ultima ha preso il posto di Caterina Balivo che, dopo due anni ha chiuso con Vieni da me.

Subito dopo Il Paradiso delle Signore è stato confermato Alberto Matano alla guida de La vita in diretta. A differenza della scorsa stagione televisiva cui era affiancato da Lorella Cuccarini, ora ad Amici 20, il giornalista calabrese conduce in solitaria il rotocalco. Nelle ultime ore, però, dai corridoi di Viale Mazzini è iniziata a girare una voce che riguarda Matano e Bertone. Di cosa si tratta?

L’indiscrezione di Alberto Dandolo

“Alberto Matano e Serena Bortone fanno solo finta di essere amici in televisione”, si legge sul magazine Oggi. A sganciare questa bomba mediatica che fu sicuro solleverà una serie di polemiche è stato il giornalista Alberto Dandolo.

Secondo a quanto scritto da quest’ultimo, il conduttore de La vita in diretta e la presentatrice di Oggi è un altro giorno sono apparsi spesso insieme sul piccolo schermo, mostrandosi molto complici ed affiatati. A quanto pare tutto questo è solo pura finzione, in realtà, secondo Dandolo, i due professionisti della tv di Stato avrebbero sempre e solo recitato una parte. La storia si ripete? Anche già nella passata stagione televisiva era accaduto qualcosa di simile.

Alberto Matano contro la Bortone come fece con la Cuccarini?

Sul settimanale diretto da Umberto Brindani, il giornalista Alberto Dandolo ha scritto: “Si fingono amici in pubblico ma in privato si mal sopportano”. Quest’ultimo, inoltre, fu uno dei primi a rendere noto la scorsa stagione televisiva della presunta rivalità tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. All’epoca i due professionisti hanno negato per diverso tempo che tra loro ci fossero delle tensioni, fino a quando l’ultimo appuntamento de La vita in diretta non ha confermato tutto.

Infatti, la nuova professoressa di ballo di Amici di Maria De Filippi aveva scritto una lettera ai collaboratori dicendo che un collega fosse maschilista. Successivamente, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, la soubrette romana ammise tutto. Ora la stessa cosa accadrà con Serena Bortone. Ad oggi i diretti interessati non hanno né confermato e nemmeno smentito la bomba sganciata dalla rivista Oggi.