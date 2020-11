Giulia Salemi aerei misteriosi al GF Vip, lei va su tutte le furie: “Un incubo che si ripete” (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip sono arrivati degli aerei misteriosi che hanno messo in subbuglio Giulia Salemi. La ragazza ha avuto la sensazione che dall’esterno in molti pensino che stia cercando di intromettersi nella “storia” tra Elisabetta e Pierpaolo.

Dato che si è già trovata a vivere una cosa simile nella sua precedente esperienza al reality show, la ragazza ha avuto un crollo. L’influencer, infatti, ha chiesto un confronto con i Gregorelli durante il quale ha palesato il suo punto di vista.

Gli aerei misteriosi per Giulia Salemi

Questa mattina sono arrivate due sorprese per l’influencer della casa. Giulia Salemi ha ricevuto due aerei misteriosi, ma uno in particolare ha generato un po’ di sgomento. La prima dedica ricevuta è provenuta da un certo Enzo, il quale ha detto di essere un fan di Giulia e si è dichiarato a lei dicendo di volerla. Il secondo messaggio, invece, ha generato un po’ di confusione. Il testo recita così: “Focus on you”. Giulia ha interpretato in modo un po’ criptico la frase. (Clicca qui per il video)

A compromettere irrimediabilmente il suo stato d’animo è stato un ulteriore aereo per la Gregoraci e Pretelli in cui i fan hanno esortato Giulia a fare silenzio e farsi da parte. Questa presa di coscienza ha generato parecchio sgomento per la ragazza che, infatti, ha cominciato a temere che dall’esterno stia passando il messaggio che a lei piaccia Pierpaolo. Una volta sopraggiunti questi dubbi, la concorrente si è avvicinata ai due protagonisti chiedendo loro spiegazioni. (Continua dopo il post)

Anch'io farei la stessa espressione di Giulia, se delle persone spendessero 1300 euro per dirmi di stare zitta, e sbagliassero anche a scriverlo 💀💀#gfvip pic.twitter.com/N6XvVZ1pkt — CAPISCI? (@anxietyball19) November 27, 2020

La furia dell’influencer

Elisabetta ha palesato il suo punto di vista ed ha ammesso che, effettivamente, i due sono stati molto vicini in certe occasioni. Una sera in particolare, quando entrambi avevano bevuto un bel po’, Giulia è stata avvinghiata a Pretelli ballando tutto il tempo solo con lui. Nell’apprendere tale pensiero, l’influencer ha detto di sentirsi in un incubo. Giulia Salemi ha, in più occasioni, ammesso di non avere nessuna voglia di entrare in dinamiche di coppia, pertanto, è rimasta un po’ male per gli aerei misteriosi ricevuti.

I coinquilini, però, hanno provato a rassicurarla e a dirle che sarebbe bastato semplicemente palesare il suo punto di vista durante la prossima puntata. Ricordiamo che i concorrenti non sanno ancora che l’appuntamento del venerdì non sia più nel palinsesto, pertanto, credono che questa sera vada in onda, come di consueto, l’appuntamento con il GF Vip.