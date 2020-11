Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Gemma fa un balletto sensuale, Valentina la umilia

Gli spoiler di oggi di Uomini e Donne, lunedì 30 novembre, rivelano che Maria De Filippi partirà, nuovamente, da Gemma Galgani. La dama siederà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale.

Durante la puntata, naturalmente, non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari. Valentina, invece, prenderà una drastica decisione, che umilierà parecchio la dama torinese. Marianna, invece, chiuderà con Armando.

Spoiler oggi: esterna piccante tra Gemma e Maurizio

Sulla puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono spoiler entusiasmanti. Si comincerà con Gemma Galgani seduta al centro dello studio, la quale racconterà di continuare a frequentare sia Biagio sia Maurizio. Il primo comincerà a dubitare fortemente di Maria e Sabina e le accuserà di non essere sincere. Per tale ragione, preferirà chiudere definitivamente con loro e dedicarsi solamente alla conoscenza della dama bianca. Quest’ultima, però, sembrerà essere più presa da Maurizio.

I due, infatti, hanno trascorso una piacevole esterna a cena insieme. In tale occasione, lei gli ha voluto fare un regalo, si tratta di un vino denominato “Passerina”. Dinanzi tale scoperta, ovviamente, Tina non potrà fare a meno di lasciarsi andare alle sue solite battutine piccanti. Ad ogni modo, durante il loro incontro, Gemma ha provato a baciare il cavaliere. Dopo un po’ di insistenze, lui ha contraccambiato.

Le scelte di Valentina e Marianna a Uomini e Donne

La coppia felice, quindi, si è scambiata un bacio molto appassionato. Lei, inoltre, dirà di aver fatto anche un altro regalo a Maurizio. Nello specifico, si tratta di un balletto sensuale che la torinese gli ha voluto dedicare. Tale scena è stata ripresa dal cellulare di Gemma e, successivamente, mandata a lui. Le battute si sprecheranno come al solito. Dopo poco, poi, Valentina comunicherà a Maurizio di voler chiudere. La donna ammetterà di provare un certo ribrezzo nell’immaginare che lui abbia baciato una donna così avanti con l’età rispetto a lei, pertanto, dirà di non essere più interessata ad approfondire la conoscenza.

In merito al trono classico, invece, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che Armando e Gianluca si troveranno nuovamente a discutere per Marianna. La fanciulla, però, deciderà di agire d’anticipo e chiuderà la relazione con il parrucchiere. La corteggiatrice non è rimasta molto contenta da alcuni atteggiamenti del napoletano, pertanto, corteggerà solo il tronista, con cui ha trascorso una piacevole esterna.