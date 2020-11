Fabrizio Corona attacca Fedez e Chiara Ferragni: “Lo fanno una volta ogni due mesi”

Fabrizio Corona affonda i Ferragnez

Ebbene sì, Fedez è finito ancora una volta nel mirino di Fabrizio Corona. Quest’ultimo, infatti, un po’ di tempo fa aveva dichiarato che il rapper milanese senza la moglie Chiara Ferragni e il figlioletto Leone non avrebbe nessun contenuto. A distanza di qualche settimana l’ex re dei paparazzi è tornato a tuonare contro il noto influencer attraverso una lunga intervista rilasciata a MOW Magazine.

In pratica, l’ex marito di Nina Moric ha detto che i Ferragnez non si danno da fare sotto le lenzuola. Ora la domanda sorge spontanea, come fa a sapere una cosa così intima? “Fedez e la Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo”, ha asserito il padre di Carlos Maria.

Il giudizio su Fedez e Chiara Ferragni

Intervistato da MOW Magazine, Fabrizio Corona ha espresso il suo giudizio su Fedez e Chiara Ferragni. “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la ch**verà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi.

Affermazioni che sicuramente faranno molto discutere il popolo del web e i fan della nota fashion blogger cremonese e il rapper meneghino. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati?

Fabrizio Corona affonda Lele Mora e Simona Ventura

Ma non è finita qui, oltre a parlare dei Ferragnez, Fabrizio Corona nel corso della lunga intervista per MOW Magazine ha lanciato delle frecciatine velenose anche a Lele Mora e Simona Ventura.

“Lele Mora? La verità è che l’ho visto circa 3 mesi fa, in strada, per sbaglio. A me è sembrato un estraneo, mi fa pena, perché si atteggia come fosse ancora quello di una volta ma ormai è il nulla, i protagonisti del mondo dello spettacolo dal 95 al 2005 sono tutti finiti. La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese, cioè, voglio dire: la Ventura”, ha concluso l’ex re dei paparazzi.