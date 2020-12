Antonella Elia affonda Elisabetta Gregoraci: “Trattiene Pierpaolo perché ci si struscia…” (VIDEO)

Ad Antonella Elia non piace Elisabetta Gregoraci

In questi due mesi di Grande Fratello Vip 5, soprattutto durante le dirette su Canale 5, Antonella Elia non ha mai nascosto di provare una certa antipatia per Elisabetta Gregoraci. Basti pensare che qualche settimana fa durante un suo intervento ha etichettato la soubrette calabrese come una gatta in calore.

Proprio per questo intervento la conduttrice di Battiti Live si è molto arrabbiata con l’opinionista ed ha anche minacciato di diffidarla. L’ex ragazza di Non è la Rai, però, si è scagliata contro la Gregoraci anche nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi, il magazine diretto dal suo amico Alfonso Signorini. In quell’occasione la donna ha detto che la 40enne sta illudendo Pierpaolo Pretelli e che è una persona falsa.

La diretta Instagram dell’opinionista del GF Vip 5

Ma non è finita qui. Infatti, venerdì Antonella Elia ha realizzato una diretta su Instagram insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria. L’opinionista del reality show di Canale 5 ha praticamente massacrato Elisabetta Gregoraci davanti a migliaia di follower. L’ex ragazza di Non è la Rai ha espresso il suo giudizio su come la soubrette calabrese riesca a tenere vicino a sé l’ex Velino di Striscia la Pierpaolo Pretelli.

“Ma basta con ‘sta Gregoraci ma che noia! Guenda lo dirò lunedì sera in trasmissione, dirò basta. Questa qui sfarfalleggia in giro! Ma lo sai com’è che Elisabetta lo tiene con lei? Perché ci si struscia! Quando si struscia lui scende, si avvinghia. Si era svegliato in questi giorni ed io esultavo. Esultavo e dicevo sì Pierpaolo vai! Poi alla fine nulla, non c’è verso”, ha detto la donna.

Antonella Elia affonda Elisabetta Gregoraci

Sarà davvero così? Il popolo del web negli ultimi tempi si è accorto che Elisabetta Gregoraci spesso ha ceduto a Pierpaolo Pretelli rincorrendolo più volte. Inoltre la 40enne ha avuto anche diversi momenti di nervosismo.

Quindi, per i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 I due inquilini sono davvero legati, solamente che la soubrette calabrese si trattiene per il presunto contratto post matrimoniale che avrebbe firmato insieme al suo ex marito Flavio Briatore. Verrà mostrata parte della diretta IG della Elia ai diretti interessati? Nel frattempo, ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale: