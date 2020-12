Uomini e Donne, sparisce lo storico jingle scritto da Agostino Penna: ecco perché

Uomini e Donne cambio il jingle

Da un paio di giorni il pubblico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha notato un cambiamento che di certo non è passato inosservato. Lo storico tema musicale composto anni fa dal musicista e cantante Agostino Penna è stato sostituito con un altro pezzo.

Ricordiamo che il compositore per diverso tempo è stato uno dei protagonisti del programma di Canale 5 curando gli intermezzi musicali delle prime edizioni. Dopo un lungo periodo d’assenza dal piccolo schermo, Penna ha partecipato all’edizione 2019 di Tale e Quale Show, riuscendo pure a vincerla. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

Il nuovo motivetto di Uomini e Donne

I protagonisti del dating show di Maria De Filippi, ovvero sia quelli del Trono Classico che del parterre senior, da un paio di puntate, fanno il loro ingresso nello studio 6 dell’Elios in Roma con un sottofondo musicale differente da quello che c’è sempre in 25 anni. Infatti, lo storico jingle composto da Agostino Penna nei primi anni 2000 è stato sostituito con un altro.

Ma la nuova musichetta non è piaciuta ai telespettatori che si sono lamentati sui social network facendo pure una petizione per riavere il vecchio jingle. Sicuramente col tempo ci si abituerà, ma al momento il nuovo tema musicale di Uomini e Donne fa discutere molto il pubblico. (Continua dopo il video)

Il possibile motivo del cambio jingle

Come ha riportato il portale di Sorrisi e Canzoni Tv, il nuovo jingle di Uomini e Donne è un loop tratto da una canzone acid jazz di Andy L intitolato As Cool As, pubblicato per la prima volta sei anni fa. Ma per quale motivo è stato sostituito? Come notato da molti telespettatori di Canale 5, il nuovo stacchetto è stato aggiunto successivamente alla registrazione delle puntate del Trono classico e over.

Per tale ragione è molto probabile che il cambio sia dovuto ad un problema di copyright e non è detto, quindi, che quello composto da Agostino Penna sia stato messo da parte per sempre. Probabilmente si troverà un accordo e il vecchio jingle tornerà ad armonizzare le orecchie del fedele pubblico del dating show di Maria De Filippi.