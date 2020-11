Uomini e Donne anticipazioni: smascherata una dama che ha avuto rapporti intimi con due cavalieri

Anticipazioni choc su Uomini e Donne

Venerdì pomeriggio nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono classico e over di Uomini e Donne. Puntate che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere sul piccolo schermo solamente tra un paio di settimane.

Come sempre, a svelare qualche anticipazione su quanto accaduto nel dating show di Maria De Filippi ci ha pensato il blog Il Vicolo delle News. Spoiler su così che di certo lasceranno il pubblico senza parole. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Gemma Galgani presa in giro da Maurizio?

Da Uomini e Donne artica o delle anticipazioni davvero interessanti. Durante la registrazione realizzata venerdì pomeriggio, Valentina Dartavilla Lupi ha accusato Maurizio di prendere in giro la dama torinese Gemma Galgani. Per tale ragione il cavaliere per vendicarsi di tutto ciò sembra abbia tirato fuori degli screen molto compromettenti.

Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, Valentina sarebbe stata accusata di aver avuto rapporti intimi con due uomini, ovvero Costantino Diana e Nicola Mazzitelli. Inoltre, pare che questo sia avvenuto all’insaputa delle redazione del dating show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Sul portale Il Vicolo delle News si legge che Valentina ha avvertito Gemma Galgani che Maurizio le ha sempre detto che a lui non le piace. Inoltre il cavaliere ha riferito che è stata la redazione di Uomini e Donne a dirottarlo verso la dama piemontese. “Si alza così un polverone assurdo che porta l’uomo a dare della bugiarda a Valentina, dopo una discussione dai toni forti tira fuori degli screenshot di una conversazione di lei con Costantino, un cavaliere che è stato nel programma per poco, in cui lei lo spronava a dire che erano stati insieme solo per vedere un film mentre in realtà avevano avuto dei rapporti intimi”, riporta il noto blog.

Inoltre, durante la registrazione è venuto fuori che ha avuto rapporti intimi anche con Nicola, assente dallo studio perché è risultato positivo al Covid-19. Sembra che con quest’ultimo fossero d’accordo nell’aspettare il suo ritorno per poi uscire fuori insieme. Quindi, pare che usciva con Maurizio solo per allungare i tempi. Quale sarà la reazione di Queen Mary?