Fabrizio Corona spara a zero su personaggi e politici gay: “Li ho sempre usati”

Fabrizio Corona spara a zero su personaggi famosi e politici

Nel nuovo numero di MOW Magazine è contenuta una lunga intervista a Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha sparato a zero sui personaggi e politici omosessuali.

Stando all’ex re dei paparazzi in Parlamento ci sarebbe una lobby gay, mentre la sua trasmissione preferita sarebbe quelle dove poter far outing ai personaggi del mondo dello spettacolo e gli omosessuali li ha sempre usati. Durante la chiacchierata col giornalista, l’ex marito di Nina Moric ha lanciato delle frecciatine velenose anche a Lele Mora, Simona Ventura, Fedez e la moglie Chiara Ferragni.

L’ex re dei paparazzi parla degli omosessuali

Intervistato da MOW Magazine, Fabrizio Corona ha fatto delle dichiarazioni che di certo faranno discutere per diversi giorni. Dopo aver detto che i Ferragnez avrebbero dei rapporti intimi ogni due mesi, l’ex re dei paparazzi ha riferito che non ha mai avuto rapporti gay. L’imprenditore ha confessato che gli omosessuali li ha sempre usati, come ha usato tutti quanti. “Se mi sono fatto qualche remora? Mai. Adesso uso le persone peggio di prima”, ha affermato il padre di Carlos Maria.

Ma non è finita qui. Infatti, Corona ha detto che una volta il potere era in mano ai politici, ma quest’ultimi che abbiamo ora sono le persone meno potenti che esistono sulla faccia della terra. “Sono tutti gay. Dinne uno, ed è gay. In Parlamento c’è una lobby gay pazzesca. Adesso il potere è la magistratura”, ha ribadito Fabrizio.

Il sogno nel cassetto di Fabrizio Corona

Infine, a MOW Magazine Fabrizio Corona ha reso noto qual è il suo sogno nel cassetto. Parlando col giornalista, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato: “Il mio sogno sai qual è? Fare l’intervistatore, vorrei fare un Letterman italiano, un tavolo, una scrivania e le mie domande, che farebbero più notizia delle risposte, perché se arrivasse in studio l’attore o il cantante che nella realtà è gay io glielo chiederei e dopo la sua risposta negativa mi metterei a ridere. Magari prima o poi lo faccio, magari su Twitch”.

Come detto prima, l’ex re dei paparazzi ha sparato a zero su Lele Mora e Simona Ventura. Su quest’ultima ha detto che ormai arriva a fatica a fine mese. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?