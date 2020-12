Sonia Bruganelli stronca Giulia Salemi: “Di che stiamo parlando, quella col vestito aperto a Venezia” (FOTO)

Sonia Bruganelli difende la Gregoraci e boccia la Salemi

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta appassionando anche Sonia Bruganelli, moglie del mattatore di Avanti un altro, Paolo Bonolis. La nota imprenditrice, infatti, recentemente è intervenuta al programma.

Ma non è finita qui, infatti la donna ne ha approfittato per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti di Giulia Salemi, che qualche giorno fa è stata accusata dalla soubrette calabrese di aver fatto delle avances al suo ex marito Flavio Briatore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la proprietaria di SDL 2005.

La moglie di Paolo Bonolis contro Giulia Salemi

Intervenuta a Casa Chi, Sonia Bruganelli ha ammesso davanti agli utenti web di essere una fedele telespettatrice del Grande Fratello Vip, che da settembre è in onda con la quinta edizione. Infatti, pare che la moglie di Paolo Bonolis non si perderebbe una puntata del reality show di Canale 5.

Dopo il recente scontro che Elisabetta Gregoraci ha avuto con Giulia Salemi all’interno della casa più spiata d’Italia, l’imprenditrice ha lanciato una stoccata velenosa contro la gieffina italo-persiana. “Giulia era la ragazza che andò con il vestito aperto al Festival di Venezia. Insieme credo all’altra, a Dayane Mello. Quindi di che stiamo parlando? Dai allora”, ha affermato la donna ricordando la passerella che la Salemi e la modella brasiliana fecero sul Red carpet al Festival di Venezia con lo spacco vertiginoso all’inguine. (Continua dopo la foto)

Sonia Bruganelli fa il tifo per l’amica Elisabetta Gregoraci

Sembra proprio che Sonia Bruganelli tifa in modo sfegatato per Elisabetta Gregoraci, che però ha già detto di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 a metà dicembre. Il motivo? Perchè vuole riabbracciare il figlio Nathan Falco, che non vede da oltre due mesi e con cui vuole trascorrere il Santo Natale.

Stando alla moglie di Paolo Bonolis, la soubrette calabrese sarebbe la protagonista indiscussa della quinta edizione del GF Vip. “Elisabetta sta tirando fuori quella che è, il suo vero carattere. Ha avuto un bambino con Flavio, è stata sposata con lui, però è anche tanto altro. Questa voglia di voler sempre e solo associare la persona meno famosa, meno ricca, meno importante all’altra per me non è bello”, ha affermato dichiarato l’imprenditrice a Casa Chi.