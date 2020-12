Tommaso Zorzi vuota il sacco: “Sono andato con delle ragazze sapendo di essere gay”

Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip 5?

Senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia il rampollo meneghino ha stretto un forte legame con Francesco Oppini.

Quest’ultimo dopo essere venuto a conoscenza dell’allungamento del reality show fino a febbraio 2021 è entrato in crisi dicendo di voler andare via. Una decisione che ha fatto entrare nel pallone l’influencer. E a proposito del 25enne, prima di far parte del cast del GF Vip 5 ha rilasciato una lunga intervista confessando che prima di fare coming out sarebbe andato a letto con delle ragazze.

Il rampollo milanese prima del coming out è stato con delle donne

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha aperto il suo cuore agli altri inquilini confessando che in passato ha particolarmente sofferto per atti di bullismo nei suoi confronti e per il fatto di non essere accettato da tutti a causa della sua omosessualità. Il rampollo meneghino, inoltre, ha detto che sarebbe stato con delle ragazze dal punto di vista sentimentale e sessuale prima di fare coming out.

Tale scelta era stata fatta per non far parlare più le malelingue. “Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere etero…”, ha dichiarato l’influencer milanese. Quest’ultimo, inoltre, ha continuato così: “I ragazzini riescono ad essere cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti…”.

Tommaso Zorzi e il suo orientamento sessuale

Per fortuna, da qualche anno Tommaso Zorzi vive apertamente il suo orientamento sessuale. Per tale ragione il concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha smesso di sentirsi a disagio per le cattiverie ricevute dalle malelingue fregandosene di loro. Come accennato prima, nel reality show di Canale 5 il rampollo meneghino ha stretto un’amicizia speciale col figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini, con molta probabilità lascerà la casa più spiata d’Italia nei prossimi appuntamenti per riabbracciare la fidanzata. Nonostante il tentennamento iniziale, Zorzi sembra convinto a rimanere e molto presto potrebbe trovare una gioia perché presto entrerà un concorrente gay. Di chi si tratta? Lo scopriremo molto presto.