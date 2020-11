Uomini e Donne registrazione del 27 novembre: Valentina accusa la redazione, corteggiatore con le stampelle

Venerdì 27 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono accaduti diversi avvenimenti degni di nota, tra cui lo sfogo di Valentina contro la redazione del programma. Armando, invece, è uscito con Lucrezia, ma i due hanno avuto un’accesa discussione.

In merito al trono classico, invece, Davide ha discusso animatamente con Valeria, mentre Sophie è uscita con un corteggiatore che si è presentato con le stampelle. Gianluca, dal canto suo, ha fatto un’amara confessione a Marianna.

Bufera al trono over nella registrazione del 27 novembre

Nella registrazione del 27 novembre di Uomini e Donne si è partiti da Gemma, la quale ha mostrato un forte interesse per Maurizio. I due hanno trascorso un’esterna molto piacevole durante la quale la dama sarebbe andata volentieri oltre. Valentina, invece, che sta conoscendo contemporaneamente Maurizio, ha messo in guardia la dama bianca dicendo che il cavaliere non sia realmente interessato a lei. La donna ha lasciato intendere che sia stata la redazione a dirottarlo in quella direzione.

Simili dichiarazioni, naturalmente, hanno sollevato un polverone non indifferente in studio. L’uomo ha attaccato pesantemente la ragazza dandole della bugiarda. Nel proseguire della discussione, sono saltate fuori delle conversazioni tra Valentina e Costantino, durante le quali la dama lo esortava a tenere nascosto il fatto che avessero avuto dei rapporti intimi. Inoltre, stando a quanto emerso, pare che la ragazza sia andata a letto anche con Nicola, assente in puntata a causa del Covid.

Cosa è accaduto al trono classico di Uomini e Donne

Armando, invece, ha discusso con Lucrezia che, durante l’esterna, si è allontanata con uno sconosciuto per acquistare una bottiglia di vino. Passando al trono classico, invece, nella registrazione del 27 novembre di Uomini e Donne, Davide è uscito con Chiara, lasciando a casa Beatrice. Questo ha fatto infuriare la Buonocore. Donadei, intanto, ha discusso con Valeria, in quanto ha scoperto che la ragazza avrebbe fatto delle avances velate ad un altro corteggiatore.

Gianluca ha detto a Marianna di non provare nulla per lei, se non una forte attrazione fisica, pertanto, la ragazza ha lasciato il programma. Infine, per quanto riguarda Sophie, la ragazza è uscita sia con Giorgio sia con Antonio. Quest’ultimo, purtroppo, ha avuto un incidente e si è presentato in esterna con le stampelle. L’evento conclusivo della registrazione è stata la sfilata, dove Gemma si è fatta versare un secchio d’acqua addosso lasciando esterrefatto tutto il parterre.