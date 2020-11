Oroscopo 29 novembre 2020 classifica: Cancro in pole position, Leone agitati

L’Oroscopo del 29 novembre vede i Cancro in prima posizione. I Sagittario, invece, vivranno un periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Acquario e Leone tenete duro

Oroscopo primi sei segni

1 Cancro. Coloro i quali erano in attesa di una svolta in campo sentimentale, verranno accontentati. In questo periodo, infatti, siete molto fortunati sotto questo punto di vista. Anche nel lavoro potrebbero esserci delle novità. L’Oroscopo del 29 novembre vi esorta a guardare con ottimismo alle novità.

2 Ariete. Periodo di ripresa per i nati sotto il segno dell’Ariete. A partire da oggi avrete la possibilità di prendere nuovamente possesso della vostra vita e delle vostre ambiziosi. Lottate per realizzare i vostri desideri. In campo professionale prestate attenzione ad un incontro alquanto vicino.

3 Sagittario. Periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Questo è il momento giusto per consolidare le relazioni, sia di coppia sia amicali. Nel lavoro, invece, potrebbe presentarsi qualche buona occasione per cambiare in positivo qualcosa che non vi rende pienamente soddisfatti.

4 Capricorno. Oggi siete particolarmente inclini ad ascoltare le esigenze delle persone che vi circondano. La vostra felicità è come se dipendesse quasi da quella degli altri. Cercate di non farvi condizionare oltremodo dagli altri, o rischierete di avere stati d’animo troppo altalenanti.

5 Scorpione. Momento interessante per quanto riguarda le coppie stabili. Se siete vincolati ad una relazione duratura, questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare progetti interessanti. Se, invece, i vostri rapporti sono occasionali, potrebbero nascere delle incomprensioni dovute al vostro essere un po’ troppo guardinghi.

6 Pesci. Se avete delle questioni in sospeso, finalmente, avrete l’opportunità di risolverle. Nel lavoro è necessario mettere a posto alcune situazioni, specie inerenti la sfera burocratica. In amore, invece, potrebbero presentarsi delle situazioni inerenti il vostro passato che animeranno le prossime giornate.

Previsioni del 29 novembre ultime sei posizioni

7 Vergine. Momento molto interessante per coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo amore. Le relazioni durature, invece, potrebbero risentire di un po’ di monotonia. Nel lavoro, invece, se avete avuto delle soddisfazioni di recente, forse è meglio non chiedere altri “favori”.

8 Toro. La giornata odierna partirà un po’ a rilento. Oggi vi sentite un po’ suscettibili e inclini a discutere con il prossimo. Siete polemici, pertanto, potreste spingere le persone che vi stanno accanto ad annoiarsi facilmente. Approfittate di questo momento per fare un’analisi introspettiva.

9 Bilancia. Giornata un po’ complessa dal punto di vista sentimentale. Oggi potrebbero sorgere delle discussioni legate a passati rancori e risentimenti. Dal punto di vista professionale, invece, sono favoriti i rapporti lavorativi che nasceranno in questo periodo, approfittatene.

10 Gemelli. L’Oroscopo del 29 novembre 2020 vi esorta a mantenere un basso profilo dal punto di vista professionale. Cercate di non esporvi troppo e, soprattutto, di non far sorgere polemiche. In amore, invece, c’è una bella ripresa. Le coppie in crisi potranno recuperare.

11 Acquario. Evitate di dare troppo peso alle piccole cose, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Evitate di fossilizzarvi troppo sul pensiero altrui e guardate avanti per la vostra strada. Dal punto di vista lavorativo, invece, non è il momento più adatto per avanzare richieste.

12 Leone. Giornata un po’ complicata per quanto riguarda il lavoro. Oggi potrebbero nascere delle incomprensioni, pertanto, è opportuno mantenere la calma. Dal punto di vista sentimentale, invece, imparate ad ascoltare di più il prossimo senza ostinarvi necessariamente ad imporre la vostra opinione.