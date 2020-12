Massimiliano Morra a Verissimo: “L’Ares Film mi ha licenziato senza un motivo, sono andato in depressione” (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Verissimo, di sabato 28 novembre, è andata in onda l’intervista che Massimiliano Morra ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin. Il giovane ha parlato della sua esperienza al GF Vip, del suo rapporto con Adua e con l’Ares Film.

Durante l’intervista, però, sono emerse delle rivelazioni inaspettate, in quanto l’attore ha ritrattato la precedente versione raccontata nel reality show in merito all’agenzia per cui lavorava. Il ragazzo, infatti, ha detto di essere molto devoto ai suoi ex datori di lavoro, tuttavia, a causa loro è crollato in una forte depressione. Vediamo i motivi.

Le dichiarazioni di Massimiliano Morra sull’Ares Film

Massimiliano Morra a Verissimo ha dichiarato di non essere assolutamente in contrasto con l’Ares Film. Il giovane ha ammesso che anche le finte relazioni create sono siano state imposte dall’agenzia, ma solo “consigliate”. L’unico obiettivo di Morra, a quel tempo, era quello di emergere come attore, pertanto, avrebbe fatto di tutto pur di riuscire a farsi notare in questo settore. L’Ares Film gli ha permesso di raggiungere traguardi importanti, pertanto, non può provare rancore nei confronti di quelle persone.

La Toffanin è rimasta un po’ basita da tale versione dei fatti, pertanto, ha chiesto al suo ospite per quale motivo al GF Vip avesse fatto trapelare una versione completamente diversa. Massimiliano, allora, ha detto di aver parlato in quel modo nel reality show in quanto scottato da un dolore che si è portato dietro per diverso tempo. L’agenzia, infatti, dopo avergli dato lavoro per diverso tempo, lo ha inaspettatamente licenziato. (Clicca qui per il video)

L’attore parla della depressione a Verissimo

L’attore, dunque, si è trovato senza lavoro da un giorno all’altro e questo gli ha causato una forte depressione. Nel corso dell’intervista a Verissimo, infatti, Massimiliano Morra ha detto di aver sofferto di attacchi di panico per non riuscire a trovare un altro impiego. In merito al rapporto con Adua, invece, ha detto di essere molto legato a lei ed ha ammesso di essersi innamorato della fanciulla.

Dopo che inscenarono la finta relazione per promuovere la serie di cui era protagonista, Massimiliano ha ammesso di aver corteggiato in modo alquanto insistente Adua, in quanto nutriva un reale interesse per lei. La storia, però, non è mai decollata anche a causa dei problemi di salute e psicologici che stava affrontando la sua collega.