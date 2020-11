DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 6 dicembre: Can non perdona Sanem

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, il seguitissimo sceneggiato turco con protagonisti I due attori Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da tre settimane la soap opera non viene più trasmessa il sabato pomeriggio perché è tornato il talent show Amici di Maria De Filippi, prendendone il suo posto. Cosa accadrà nella soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir?

Al momento va in onda solo la domenica pomeriggio, dopo Una Vita e prima di Domenica Live di Barbara D’Urso, poi da metà dicembre al posto di Pomeriggio Cinque oppure Uomini e Donne perché andranno in ferie per il Santo Natale. Cosa accadrà la prossima settimana? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia.

Can non vuole lasciare Istanbul definitivamente

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 29 novembre 2020, svelano che Polen vorrà parlare con Can per sapere se ha preso una decisione definitiva sull’impiego che gli ha proposto. Il primogenito di Aziz cambierà idea rispetto all’inizio. In pratica, il fotografo vorrà lasciare Istanbul solamente per qualche giorno, e non per sempre come aveva deciso inizialmente.

Il Divit vuole schiarirsi le idee e capire se gli mancherà qualcosa, in particolare Sanem. A quel punto il giovane si recherà in un albergo ad Agya e prima di andarci, avviserà il fratello Emre per dire che non sarà presente per qualche giorno in azienda. Il congiunto, però, si ricorderà che Leyla l’aveva pregato di aiutare Can e la Aydin a tornare insieme.

Sanem vuole riconquistare Can

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Emre avvertirà Sanem e le dirà che questo viaggio potrebbe essere una soluzione a loro favore. Infatti, il loro scopo sarà quello di prenotare una stanza nello stesso hotel a nome della Aydin, ovviamente senza che Can sappia nulla. In questo modo i due protagonisti della soap opera turca potranno trovare un punto d’incontro e riconciliarsi lontano da tutti coloro lo vogliono ostacolare.

Leyla riferirà alla sorella più piccola i dettagli del piano ma lei si rifiuterà categoricamente. La giovane aspirante scrittrice non intenderà continuare a seguire il primogenito di Aziz in questo maniera, in tutto quello che fa. Se vuole lasciare tutto è libero di farlo, anche andare via da Istanbul. La ragazza riuscirà a farsi perdonare un’altra volta dall’uomo che ama? Per saperlo continuate a seguire lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir.