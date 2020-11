Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi toglie la maglietta e per sbaglio rimane a seno scoperto

Giulia Salemi esce di seno al Grande Fratello Vip 5

Qualche ora fa i numerosi telespettatori di Mediaset Extra hanno assistito ad un piccolo incidente piccante avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La protagonista è stata l’influencer italo-persiana Giulia Salemi, da un paio di settimane concorrente del reality show di Canale 5. L’ex fidanzata di Francesco Monte, infatti, mentre era impegnata a togliersi la maglietta, non si è resa conto che il suo reggiseno era totalmente sceso.

Di conseguenza, per una manciata di secondi le telecamere dello storico programma ambientato a Cinecittà hanno immortalato la modella a seno scoperto. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di preciso alla ragazza.

Incidente bollente per l’influencer italo-persiana

Ovviamente, la regia del Grande Fratello Vip ha immediatamente cambiato l’inquadratura, ma diversi telespettatori che stavano guardando la diretta su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre, sono riusciti comunque a vedere la scena e a riportare l’accaduto sul web e sui vari social network.

Proprio gli utenti su Twitter hanno chiesto espressamente di non condividere le foto di Giulia Salemi, poiché si è trattato di un incidente involontario. Quindi, con molta probabilità la figlia di Fariba non avrebbe piacere a vedere, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, scatti e clip simili in rete che sicuramente la farebbero stare male.

Il Grande Fratello Vip 5 torna due volte a settimana

A quanto pare l’appello del popolo del web ha dato i suoi frutti, almeno fi o a d ora sui vari social network non c’è traccia di foto o filmati che mostrano l’incidente piccante con protagonisti Giulia Salemi. Nel frattempo Mediaset ha cambiato ancora una volta idea sulla messa in onda del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dalla prossima settimana quest’ultimo andrà in onda di nuovo due volte, ossia il lunedì e il venerdì.

Per quale motivo? La fiction Il Silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti non ha ottenuto gli ascolti sperati, di conseguenza i vertici del Biscione sono corsi ai ripari. E le altre tre puntate dello sceneggiato? Al momento non è stato comunicato il giorno in cui verrà trasmesso. A questo punto non rimane che attendere ulteriori informazioni.