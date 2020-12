Maria De Filippi rimprovera in diretta Belen Rodriguez: “Hai fatto un grave errore”

Maria De Filippi riprende i conduttori di Tu sì que vales

Sabato sera in diretta su Canale 5 è andata in onda la finalissima della settima edizione di Tu sì que vales. La puntata ha visto il ritorno in studio di Gerry Scotti che è guarito dal Coronavirus. Alla guida del fortunato talent c’erano ancora una volta Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. E proprio quest’ultimi, ma in particolare la soubrette argentina nei primi minuti sono stati ‘rimproverati’ da Maria De Filippi: “Stasera avete fatto un errore. Avete messo la signora Ferilli accanto a me”.

La produttrice del programma Mediaset ha detto anche che durante la clip di introduzione con i nomi dei finalisti, Sabrina Ferilli ha sbagliato a nominare uno dei partecipanti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio 8 dell’Elios in Roma

Siparietto divertente tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Durante la finale di Tu sì que vales 7 Sabrina Ferilli ha commesso numerose gaffe. Oltre ad essersi sentito un vaffa, durante il filmato di introduzione con tutti i nomi dei finalisti ha sbagliato a citare un nominativo. A quel punto, la sua cara amica e collega e Maria De Filippi ha preso la palla al balzo per ironizzare su tale errore.

In pratica, la conduttrice pavese ha assicurato che quando arriverà il suo momento glielo faceva dire alla presidentessa della giuria popolare. Quindi, Belen Rodriguez abbastanza divertita ha replicato così: “Così mi levi un po’ di lavoro, quindi sono contenta”.

Il ritorno di Gerry Scotti a Tu sì que vales

Per ben due settimane Gerry Scotti non ha fatto parte della giuria di Tu sì que vales composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli in quella popolare. Il motivo? Il professionista pavese era ancora in convalescenza a causa della positività al Coronavirus.

Dopo aver ottenuto il tampone negativo, il padrone fi casa di Caduta Libera è potuto tornare in onda per la finalissima del talent show di Canale 5. Ovviamente c’è stata una standing ovation per lui e per il suo ritorno in giuria e non sono mancati i momenti di emozione. Tutta la squadra verrà confermata per la prossima stagione I presupposti ci sono tutti.