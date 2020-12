Scontro tra Cuccarini e Celentano, Lorella: “Sei gelosa?” e Alessandra si vendica così: “Hai sbagliato mestiere”

Scintille ad Amici di Maria De Filippi

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha preso al via un paio di settimane fa. Chi segue il talent show sa perfettamente che ci sono stati due new entry, ovvero Lorella Cuccarini come professoressa di ballo e Arisa di canto.

E proprio l’ex conduttrice de La vita in diretta è stata protagonista di un battibecco con un pilastro del programma Mediaset, ossia Alessandra Celentano. Tra le due colleghe sono volati degli stracci tutto per una battuta di Queen Mary. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Botta e risposta tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

La terza puntata di Amici pomeridiano ha visto protagonista uno scontro tra due professionisti. Quando Maria De Filippi è arrivata in studio ha saluto Lorella Cuccarini ma non Alessandra Celentano. Ovviamente quest’ultima non è rimasta a guardare per la disparità di trattamento. Di conseguenza, quando la conduttrice pavese ha chiesto alla soubrette romana se conoscesse già la Celentano e la diretta interessata ha risposto di si dicendo anche di stimarla, la moglie di Maurizio Costanzo ha affermato: “Vedremo alla fine dell’anno”.

Quindi, l’ex padrona di casa de La vita in diretta per darle corda, ironizzando ha asserito: “Vediamo se resisto”. In tutto questo la nipote del Molleggiato, un po’ risentita, rivolgendosi a Lorella ha detto: “Sai che una volta Maria salutava me quando entrava?”. L’ex collega di Alberto Matano la stronca così: “Sei gelosa? Forse un pochino?”.

Alessandra Celentano contro l’allieva Rosa

A quel punto Alessandra Celentano se l’è presa con Rosa, la giovane allieva di danza che è sostenuta da Lorella Cuccarini. “Se questa cosa è così ricorrente dovresti farti una domanda. Forse hai sbagliato a fare la ballerina? Bisogna riflettere. Ma tu non sei ancora una ballerina, non sei una professionista. Stai studiando. Nella vita quando uno si sente dire delle cose ci riflette”, le ha detto la nipote del Molleggiato.

Ma non è finita qui, infatti la prof di Amici ha continuato così: “Hai coperto la parte più bella di te, quindi hai peggiorato la situazione. Si vedono ancora di più i difetti. Al di là di questo, quando dici a me non interessa delle gambe alte… Allora forse devi fare l’attrice?”. In tutto questo l’ex conduttrice de La vita in diretta ha concluso con: “La cosa bella di Alessandra è che non deludi mai”.