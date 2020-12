GF Vip, Maria Teresa svela a Tommaso un segreto su Francesco: in casa scoppia il caos (VIDEO)

Ieri sera, Maria Teresa è andata da Tommaso e gli ha detto di dovergli assolutamente parlare di Francesco. La showgirl ha ammesso che lei e Rosalinda hanno fatto delle riflessioni sul rapporto dei due amici e sono giunte alla conclusione di dover “mettere in guardia” l’influencer.

La donna, però, ha chiesto al suo compagno d’avventura di pazientare ancora un po’ in quanto gli avrebbe voluto rivelare tutto all’indomani. Zorzi non è riuscito a tenere il segreto con Oppini, sta di fatto che ieri sera ha rivelato a lui e a Stefania quanto riportato dalla Ruta. I tre, dunque, sono andati a dormire con sospetto.

Maria Teresa svela il segreto su Francesco

Dopo la bomba che Maria Teresa ha lanciato a Tommaso ieri sera su Francesco, la situazione si è evoluta. Questa mattina, infatti, la showgirl e l’influencer si sono riuniti in giardino per parlare della questione. Maria Teresa ha ritenuto opportuno informare Tommaso del fatto che, seppur non sembri all’apparenza, Francesco ha molto bisogno del supporto delle persone care.

Per tale motivo, Zorzi dovrebbe cercare di comprendere il fatto che il suo amico sia molto più fragile di lui. Tommaso ha ascoltato il ragionamento della sua interlocutrice, ma non ha potuto fare a meno di sollevare un appunto. Il giovane ha detto di capire il punto di vista della donna, tuttavia, non comprende come mai Rosalinda abbia mostrato interesse per lui e Francesco quando, nei giorni precedenti, ne ha dette di peste e corna. (Clicca qui per il video)

Tommaso confessa tutto a Oppini e Stefania

Maria Teresa, allora, ha detto a Tommaso di essere stata lei ad intavolare il discorso su Francesco e la Cannavò si è limitata semplicemente a darle ragione. Ad ogni modo, Zorzi non è riuscito a tenere per sé quanto appreso, sta di fatto che ha rivelato tutto a Stefania e Francesco. Quest’ultimo è sembrato alquanto infastidito da ciò che ha appreso. Il figlio di Alba Parietti, infatti, ha detto di non aver gradito il fatto che le due donne non ne abbiano parlato direttamente a lui.

Inoltre, il concorrente non si è rispecchiato nella descrizione che la Ruta e la Cannavò hanno fatto di lui. Anche Stefania è sembrata abbastanza in linea con il pensiero del suo amico, sta di fatto che lo ha esortato a non dare peso a queste cose. Per tutta la mattina, infatti, in casa si è respirato un clima di tensione.