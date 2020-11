Oroscopo 30 novembre 2020: Vergine e Pesci nervosi, novità per Bilancia

L’Oroscopo del 30 novembre esorta i Vergine e i Pesci a mantenere la calma specie dal punto di vista sentimentale. Per i Cancro e i Bilancia, invece, comincia un periodo di rivalsa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ fiacca dal punto di vista professionale. Oggi c’è il rischio di trascurare alcuni dettagli, pertanto, è opportuno non cimentarvi in compiti troppo complicati. Nei rapporti di coppia non avete voglia di intavolare discussioni, siete un po’ pigri.

Toro. Momento un po’ agitato per i nati sotto questo segno. La giornata odierna potrebbe cominciare con qualche scocciatura di troppo. Cercate di non dare troppo peso al pensiero altrui. Nel lavoro potrebbero sorgere delle rivalità con i colleghi. Evitate le polemiche, specie se in presenza dei vostri superiori.

Gemelli. L’Oroscopo del 30 novembre vi annuncia che tornerete ad avere il vecchio smalto di un tempo. La solarità e l’espansività torneranno a contraddistinguere le vostre giornate, pertanto, avrete la possibilità di recuperare anche dei rapporti compromessi da tempo. Nel lavoro siete brillanti.

Cancro. State attraversando un periodo di grande rinascita per quanto riguarda la vita sentimentale. Vi sentite pronti a cimentarvi in nuove esperienze o in nuove conoscenze nel caso in cui foste single. Dal punto di vista lavorativo, invece, potrebbero sopraggiungere delle novità.

Leone. I nati sotto questo segno stanno per abbandonare quell’aurea negativa che ha condizionato negativamente il vostro umore. In amore si avvicina un periodo di scoperte e di rinascite. Anche dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle proposte interessanti.

Vergine. Oggi è opportuno non cedere alle provocazioni. L’Oroscopo del 30 novembre denota una giornata un po’ agitata per i nati sotto questo segno. Anche le relazioni più durature potrebbero risentire di questo momento di tensione. Cercate di controllarvi e di non dire cose di cui potreste pentirvi.

Previsioni 30 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo interessante per quanto riguarda i progetti. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta alla vostra vita, questo potrebbe essere il momento giusto per farvi valere. In amore non lasciatevi tediare dalle solite discussioni, metteteci una pietra sopra e andate avanti.

Scorpione. L’Oroscopo del 30 novembre vi invita a prestare attenzione alle relazioni che nasceranno in questo periodo. Potrete essere attratti dall’anticonvenzionale e da ciò che non avete mai avuto. Questo potrebbe non essere ciò che fa per voi, quindi cercate di non gettarvi a capofitto.

Sagittario. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche tensione. Allo stesso tempo, però, sarà il momento opportuno per mettervi alla prova e capire come il vostro corpo e la vostra mente reagiscono allo stress. Prendete questo periodo come se fosse un banco di prova.

Capricorno. Questo è il momento giusto per superare le nostre inibizioni e i limiti che spesso siamo portati ad imporci. Dal punto di vista sentimentale vi sentite pronti a cimentarvi in una nuova relazione, mentre nel lavoro siete incuriositi dalle nuove esperienze.

Acquario. Momento un po’ delicato per quanto riguarda i rapporti in famiglia. Oggi potrebbe nascere qualche polemica di troppo, cercate di mantenere la calma e di non trascendere. Dal punto di vista lavorativo, invece, si va verso un miglioramento. Prendete in considerazione qualche nuova proposta.

Pesci. Oggi non è la giornata adatta a risolvere contenziosi o problemi con il partner- Vi sentite demotivati e con scarsa energia. Se potete, cercate di rimandare gli incontri importanti e, soprattutto, le decisioni. Aspettate un paio di giorni che si calmino le acque.