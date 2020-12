Avete mai visto dove vive Sabrina Ferilli? Un lussuoso attico al centro di Roma (FOTO)

Sabrina Ferilli protagonista di Tu sì que vales

La settima edizione di Tu sì que vales si è appena conclusa. Una stagione ricca di grandi successi a livello d’ascolti e il merito va anche ai conduttori, ma soprattutto ai quattro giurati: Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Ad essi va aggiunta Sabrina Ferilli che da un paio d’anni è la presidentessa della giuria popolare.

Una presenza fortemente voluta da Queen Mary visto la loro grande amicizia. E a proposito dell’attrice romana, avete mai visto dove vive? La sua abitazione è un lussuoso attico che ovviamente si trova nella città eterna. Nel prosieguo dell’articolo troverete le foto che mostrano una parte della sua casa.

L’attrice vive in un attico al centro della Capitale

Come accennato prima, Sabrina Ferilli vive in un meraviglioso e lussuoso attico nel centro della Capitale, precisamente nel quartiere Prati, la città dove è nata e cresciuta. Un appartamento che i suoi numerosi seguaci di Instagram conoscono molto bene, dal momento che la stessa attrice romana ama mostrare attraverso il suo canale social.

Ad esempio, su di esso ha condiviso uno scatto che mostra il bellissimo terrazzo. Un ambiente adornato di piante e fiori, rose e limoni su tutti, che sembra essere una grande passione della giurata di Tu sì que vales. Inoltre da lì è possibile ammirare una vista mozzafiato sugli innumerevoli capolavori della città eterna. (Continua dopo le foto)

La cucina è la zona giorno della casa fu Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli abita in questo meraviglioso attico insieme al marito Flavio Cattaneo, ex dirigente Rai. Uno degli ambienti dell’appartamento è sicuramente la cucina, dove spesso la professionista capitolina si fa fotografare dietro ai fornelli mentre cucina per i suoi amici. Un ambiente che è arredato con mobili sui toni del bronzo e del marrone in contrasto con delle piastrelle azzurre in stile portoghese.

L’abitazione della giusta di Tu sì que vales presenta anche un bellissimo salone, un mix particolarmente riuscito di classico e moderno, arricchito da elementi di design. Dalle goto che si trovano sui canali social dell’attrice è possibile notare dei quadri alla parete. L’amica di Maria De Filippi, infatti, in soggiorno ha appeso alcuni suoi ritratti fatti da grandi artisti.