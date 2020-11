Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 30 novembre: Gemma dona la ‘passerina’ a Maurizio, Valentina schifata

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Prende al via una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e presentato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi che ha uno share superiore al 20% a metà dicembre andrà in ferie per via delle vacanze natalizie. Ricordiamo, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la moglie di Costanzo ha applicato nuove regole per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori.

Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gemma Galgani e Maurizio si sono baciati, Valentina schifata

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che ancora una volta si partirà con Gemma Galgani. Quest’ultima in settimana è uscita con Biagio e Maurizio. Il cavaliere campano è la dama torinese sono certi che le rivali Maria e Sabina si siano messe d’accordo, quindi lui chiuderà con la seconda e rimarrà a frequentare solo la 70enne.

La protagonista del Trono over ha cenato pure con Maurizio. In quell’occasione l’acerrima nemica di Tina Cipollari gli ha donato una bottiglia di vino chiamato ‘passerina’. La vamp frusinate sentendo queste parole non si sprecherà a fare delle battute piene di doppi sensi. La piemontese ha provato a baciarlo e alla fine se lo sono scambiati.

Gemma balla per Maurizio, Marianna molla Armando per Gianluca

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che Gemma Galgani ha dedicato a Maurizio anche un balletto ripreso tra l’altro con il suo smartphone. Il cavaliere, però, si sta conoscendo pure con Valentina, ma quest’ultima deciderà di troncare perchè le fa ribrezzo pensare che abbia baciato la 70enne torinese visto che ha l’età di sua madre dopo essersi baciato con lei.

Inoltre la donna sottolineerà che tra di loro è stato lui a prendere l’iniziativa. Subito dopo si passerà a Gianluca che in settimana ha realizzato una esterna con Marianna che si sente pure con Armando Incarnato. La corteggiatrice chiuderà proprio con l’imprenditore napoletano scegliendo di rimanere solo per il tronista capitolino. I due hanno fatto un’uscita molto carina a Roma e il giovane alla fine le ha fatto anche un massaggio alle spalle.