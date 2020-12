Elisabetta Gregoraci, Mino Magli muove altre accuse: “Lei è stata con un condominio intero” (VIDEO)

Nella puntata di Live non è la D’Urso del 29 novembre, Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci, è tornato in studio per muovere altre gravissime accuse contro la donna. Il protagonista ha confermato le sue precedenti dichiarazioni e ne ha aggiunte delle altre.

In particolar modo, ha insinuato che la donna abbia avuto molteplici relazioni contemporaneamente. Inoltre, ha anche asserito che, nel momento in cui ha provato ad avere un chiarimento con lei, quest’ultima ha reagito in modo poco garbato.

Le nuove rivelazioni di Mino su Elisabetta

Mino Magli è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci. Il protagonista era già diventato famoso per aver dichiarato che la donna avesse tradito Briatore con lui. Pare, infatti, che la dama, mentre Flavio fosse ricoverato in ospedale, si recasse da Magli per trascorrere con lui momenti di passione. Barbara D’Urso ha chiesto al suo ospite se tali dichiarazioni fossero reali e l’ospite ha confermato categoricamente e non solo. Taylor Mega ha chiesto al presunto ex della Gregoraci per quale ragione ha deciso di parlare della vicenda dopo ben 13 anni.

Magli, allora, ha risposto dicendo di averlo fatto perché ha scoperto che la donna non abbia tradito solo Briatore, ma anche lui. In quel periodo, infatti, Elisabetta pare abbia avuto relazioni con un condominio intero in modo contemporaneo. Dinanzi queste dichiarazioni, il parterre di ospiti della D’Urso è rimasto senza parole ed ha accusato il protagonista di star intavolando una vendetta contro la donna. (Clicca qui per il video)

Cosa vuole Magli dalla Gregoraci

Nel corso dell’intervista, poi, Mino Magli ha anche dichiarato di aver provato a mettersi in contatto con Elisabetta Gregoraci per parlare della vicenda. In una prima occasione, la donna avrebbe letto i suoi messaggi e poi li avrebbe ignorati. Successivamente, invece, alla seconda richiesta di un confronto da parte di Magli, la showgirl avrebbe reagito in modo brusco bloccando il suo presunto ex da ogni canale di comunicazione.

Ad ogni modo, dopo tutte queste rivelazioni, Mino ha detto che il suo unico obiettivo al momento sia quello di avere un confronto diretto con la donna. I presenti in studio, però, non hanno potuto fare a meno di accusare l’ospite di essere solo alla ricerca di visibilità, in quanto il confronto potrebbe averlo tranquillamente in privato con l’ex moglie di Flavio Briatore. Adesso non ci resta che attendere per vedere come replicherà la showgirl.