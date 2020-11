GF Vip, Elisabetta gelosa di Pierpaolo per colpa di Giulia: “Non mi fidanzerei mai con te, non reggo il colpo” (VIDEO)

In queste ore, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un confronto/scontro nella casa del GF Vip in quanto la showgirl pare cominci ad essere gelosa. Tutto è cominciato nel momento in cui l’ex velino si è avvicinato molto a Giulia Salemi.

Questo suo comportamento ha infastidito la showgirl, la quale non ha esitato a palesare il suo rammarico all’interlocutore. La donna ha detto che non potrebbe mai intraprendere una relazione con lui in quanto è troppo “donnaiolo”. Vediamo tutti i dettagli.

Elisabetta, gelosa di Pierpaolo, fa una scenata

Elisabetta sta cominciando a mostrarsi parecchio gelosa nei confronti di Pierpaolo al GF Vip. L’ex di Briatore ha notato che il giovane sia molto in sintonia con la Salemi e la cosa non le va molto a genio. Spesso capita che i due si isolino o si concedano dei balletti sensuali che stanno generando parecchio scalpore. Per tale motivo, la Gregoraci ha deciso di parlarne a Pretelli. Durante una chiacchierata privata in sauna, la donna ha palesato il suo rammarico ed ha detto di non tollerare il modo in cui il giovane si relaziona a Giulia.

La Gregoraci, inoltre, ha criticato il carattere del suo interlocutore definendolo un tipo un po’ troppo irascibile e facilmente impressionabile. Queste sue peculiarità lo rendono un uomo troppo pesante per Elisabetta che, infatti, ha detto che non potrebbe fidanzarsi con lui neppure per un quarto d’ora. Dinanzi questa sorta di scenata, Pierpaolo si è messo a ridere ed ha abbracciato la sua interlocutrice facendola sedere sulle sue gambe. (Clicca qui per il video)

Le battute piccanti di Pretelli

La donna, però, ha continuato a mantenere il broncio ed ha recriminato al giovane il fatto di non aver mostrato partecipazione per la sua decisione di abbandonare il reality show. La concorrente, infatti, ha espressamente ribadito che andrà via prima di Natale in quanto è inconcepibile trascorrere le festività lontana da suo figlio. Pierpaolo ha provato a smentire e poi si è mostrato alquanto compiaciuto dal comportamento da donna gelosa assunto da Elisabetta.

Il ragazzo, allora, ha cominciato a fare delle battute piccanti all’interlocutrice. Nello specifico, le ha dato dei morsi sulle braccia dicendo che, purtroppo, questo sia l’unico segno che può lasciare sul corpo della donna. Lei ha sorriso e poi ha preferito interrompere la conversazione raggiungendo gli altri concorrenti in casa.