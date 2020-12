Il Paradiso delle signore spoiler 2 dicembre: Armando pestato dal Mantovano, Federico affronta Umberto

Nella puntata di mercoledì 2 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Armando proverà a fare di tutto per liberare Marcello dalle minacce del Mantovano. Il suo intervento, però, si rivelerà controproducente. Federico, invece, deciderà di affrontare il suo padre biologico.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento in quanto il lavoro realizzato da Rocco e Pietro per la festa di Sant’Ambrogio si rivelerà un vero fiasco. Intanto, Roberta sarà sempre più emozionata ed entusiasta di progettare il suo futuro ignara di tutto ciò che sta accadendo al suo fidanzato.

Spoiler 2 dicembre: Armando affronta il Mantovano

Gli spoiler della puntata del 2 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che la Pellegrino non sarà nella pelle per l’esperienza che l’attende. La fanciulla non sospetterà minimamente dei guai in cui si trova Marcello. Restando in questo tema, vedremo che il giovane non saprà più come fare per liberarsi del suo strozzino. Per tale motivo, Armando si sentirà in dovere di intervenire. Il capo magazziniere andrà dal Mantovano per affrontarlo. La sua idea, però, si rivelerà malsana in quanto il protagonista rimedierà qualche ossa rotta e la bicicletta completamente distrutta.

Dopo aver appreso a caro prezzo che il malvivente non abbia nessuna intenzione di trattare, Ferraris deciderà di dare a Marcello tutti i suoi risparmi affinché estingua il debito che ha contratto con il Mantovano. Questo basterà per placare le ire del protagonista? Intanto, al grande magazzino si respirerà un clima parecchio agitato a causa della festa di Sant’Ambrogio.

Flop di Rocco e Pietro al Paradiso delle signore

Pietro e Rocco hanno lavorato duramente per creare un’urna a forma di arnia per l’evento, utile a testimoniare l’operosità delle api. Il risultato finale, però, sarà parecchio deludente. La loro opera, infatti, non piacerà proprio a nessuno. Nonostante la buona volontà impiegata dai due protagonisti, gli esiti non saranno affatto quelli sperati. Nel frattempo, nell’episodio del 2 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Silvia sarà sempre più disperata per aver compromesso il rapporto con suo figlio.

A tal proposito, Stefania si intrometterà nella vicenda ed esorterà la signora Cattaneo a scrivere una lettera al giovane in cui gli espone tutto il suo stato d’animo. La donna seguirà il consiglio della giovane. Intanto, però, Federico, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di andare da Umberto per affrontare, in un decisivo faccia a faccia, il suo padre biologico.