Oroscopo 1 dicembre 2020: Toro alla ricerca di stabilità, soddisfazioni per Acquario

L’Oroscopo del 1 dicembre 2020 vede i Toro alla spasmodica ricerca di una stabilità, sia personale sia professionale. Gli Acquario, invece, stanno per vivere delle soddisfazioni. Pesci suscettibili

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non provate a tutti i costi a far andare le cose verso una direzione. In amore vi accingete a vivere un momento molto positivo, ma dovete liberarvi dei pregiudizi e dei paletti che spesso mettete per non farvi male. Sul lavoro, invece, è necessario mantenete un basso profilo.

Toro. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di stabilità, sia dal punto vista professionale sia personale. Siete stanchi di vivere nel limbo e sentite la necessità di costruire basi solide per il futuro. Allo stesso tempo, però, avete bisogni di un po’ di leggerezza.

Gemelli. In questo periodo siete dei grandi sognatori. Amate fantasticare e volare alto con la fantasia. Questo è un bene in certe situazioni, tuttavia, dovete fare in modo di non lasciarvi prendere troppo la mano. Specie dal punto di vista lavorativo, infatti, potrete rischiare di essere un po’ troppo stralunati.

Cancro. Oggi potrebbe esserci qualche tensione di troppo. Cercate di mantenere la calma e di non compromettere questo periodo che, tutto sommato, è estremamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Nel lavoro, invece, non disdegnate i nuovi incarichi, i cambiamenti sono favorevoli.

Leone. L’Oroscopo del 1 dicembre vi esorta a mettevi in gioco. Anche se siete stanchi e demotivati per certi versi, non è il momento di arrendersi. Dal punto di vista sentimentale, invece, è meglio non tirare troppo la corda. Il partner potrebbe cominciare a stufarsi dei vostri malumori.

Vergine. In questo periodo siete travolti da mille impegni dal punto di vista professionale. La vostra mente è stanca ed è opportuno tirare un freno e godervi un po’ di tranquillità. La vita di coppia potrebbe aver risentito di questo momento particolare, pertanto, dedicatevi di più all’amore.

Previsioni 1 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso volete evadere dai problemi, ma non sempre è possibile. Il modo migliore per risolverli è affrontarli. Nel lavoro c’è qualche tensione, mentre in amore dovete prestare attenzione se siete vincolati ad un rapporto poco stabile. In questi giorni, infatti, potrebbero sorgere delle complicazioni.

Scorpione. Se c’è un problema, fare finta di niente non è la reazione giusta da assumere per risolverlo. Affrontate eventuali questioni in sospeso, ma cercate di farlo con calma. Attenzione all’amore, in questo periodo potreste essere travolti da situazioni che potrebbero crearvi qualche problema.

Sagittario. L’Oroscopo del 1 dicembre denota un momento di gande rinascita per i nati sotto il segno del Sagittario. Dal punto di vista amoroso vi accingete a vivere un periodo molto positivo. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle interessanti novità in queste settimane.

Capricorno. In questo periodo siete spinti da una voglia di prevalere e di farvi notare. L’ambizione, però, non deve farvi distogliere l’attenzione dal presente e dalla realtà. Non abbiate fretta di raggiungere i risultati sperati, in quanto le soddisfazioni arriveranno poco per volta.

Acquario. Non reprimete le emozioni. In questo periodo sono favorite, pertanto, cercate di fare il possibile per godere appieno della vicinanza del partner. Anche dal punto di vista professionale siete in fase di recupero. Tenete duro ancora per un po’, poi ci saranno soddisfazioni.

Pesci. Oggi siete particolarmente suscettibili. Cercate di non lasciarvi condizionare troppo dai giudizi altrui. Il momento è favorevole, specie dal punto di vista professionale, pertanto, cercate di non cedere alle provocazioni. Dal punto di vista sentimentale, invece, tendete ad idealizzare un po’ troppo certe situazioni.