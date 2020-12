Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Ogni Mattina, matrimonio in arrivo? “Sganciamo la bomba”

Nella puntata di oggi di Ogni Mattina sono stati ospitati Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Come già anticipato, Adriana Volpe non è potuta essere presente in studio in quanto obbligata alla quarantena per essere stata a contatto con Giovanni Ciacci, positivo al Covid.

La conduttrice, dunque, ha intervistato a distanza i due protagonisti, i quali hanno fatto delle confessioni molto interessanti, specie in merito ad un recente anello ricevuto dalla dama. I due, inoltre, si sono prestati anche ad un gioco divertente per testare il loro livello di amore.

Clizia e Paolo parlano dell’anello

Clizia e Paolo si sono lasciati andare ad una simpatica intervista ad Ogni Mattina. I due protagonisti hanno esordito sganciando una bomba inerente un recente anello comparso al dito della Incorvaia. Lei stessa, in un precedente post su Instagram, aveva parlato di questo regalo dipingendolo come una promessa. Tutti, naturalmente, avevano creduto si trattasse di un anello che stesse ad indicare la proposta di matrimonio. Per tale motivo, Adriana Volpe ha chiesto ai due di parlare della vicenda.

Entrambi hanno ammesso che si è trattato di un gesto molto importante che, tuttavia, non fa riferimento a ciò che tutti avevano ipotizzato. Per Clizia quell’anello sta a significare comunque una promessa, ovvero, l’impegno che i due hanno assunto di amarsi in modo sincero e costante. Ad ogni modo, la proposta ufficiale deve ancora arrivare, anche se il matrimonio è sicuramente nei loro pensieri.

Il quiz di Ogni Mattina

Durante l’intervista a Ogni Mattina, poi, Clizia e Paolo hanno anche effettuato un piccolo test per dimostrare il livello del loro amore. I due hanno dovuto rispondere a delle domande fatte da Adriana. Le loro risposte sono state sorprendenti, dal momento che sono state le medesime. La Volpe, ad esempio, ha chiesto loro cosa l’altro non avrebbe mai perdonato ed entrambi hanno scritto sulla lavagnetta: “Tradimento”.

In seguito, invece, la conduttrice gli ha chiesto di proseguire alcune frasi. Nella prima la donna ha chiesto loro per cosa valga la pena lottare nella vita ed entrambi hanno risposto “L’amore”. La seconda, invece, è stata la richiesta di proseguire la frase celebre “Non ti curar di” e tutti e due hanno risposto con l’hashtag “Guarda e passa”. Insomma, il loro amore sembra essere avvero collaudato. Entrambi, infatti, hanno ammesso di essere fatti l’uno per l’altra.