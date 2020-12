Charli D’Amelio: ecco chi è l’influencer più famosa su Tik Tok, che ha più di 100 milioni di followers

Charli D’Amelio, classe 2004 è l’influencer più famosa di Tik Tok. La giovanissima protagonista vanta un seguito di oltre 100 milioni di persone, un numero decisamente elevato se comparato ad alcune star del mondo dello spettacolo.

L’influencer ha esordito su tale piattaforma nel 2019 e, in un solo anno, è riuscita a raggiungere dei livelli eccelsi. Il suo successo ha avuto una risonanza così degna di nota al punto da destare l’interesse di famosi brand, i quali si sono rivolti a lei per sponsorizzare i loro prodotti.

La scalata di Charli D’Amelio su Tik Tok

Tik Tok è un social network cinese lanciano nel 2016 e giunto in Italia nel 2018, il cui scopo è quello di condividere con la community video e clip divertenti. Nello specifico, è possibile realizzare brevi clip musicali o artistiche della durata che oscilla tra i 15 e i 60 secondi. Gli utenti possono modificare la velocità di riproduzione dei filmati e possono inserire dei filtri per perfezionare ulteriormente i contenuti da pubblicare. L’influencer più famosa e seguita su questo social si chiama Charli D’Amelio. Lei gode di un seguito di oltre 100 milioni di follower.

La ragazza si è iscritta su tale piattaforma solo nel maggio del 2019 e, in poco più di un anno, è riuscita ad ottenere dei livelli altamente soddisfacenti. A rendere il suo successo così spiazzante sono stati i celeri tempi di crescita. Solitamente, infatti, per raggiungere simili risultati su Youtube occorrono ben 14 anni, mentre lei ce l’ha fatta in tempi decisamente record.

I guadagni dell’influencer

All’età di soli 16 anni è riuscita a creare un impero che le ha già fruttato circa quattro milioni di dollari. Nello specifico, pare che la ragazza guadagnerebbe ben 100 mila dollari per ogni contenuto sponsorizzato. Con il passare del tempo, molte aziende si sono interessate al suo profilo ed hanno deciso di collaborare con lei. Tra i marchi più famosi ci sono, ad esempio, Orosa, Hollister e Morphe.

Facendo una breve comparazione con i personaggi del mondo dello spettacolo più amati sui social, vediamo che Charli D’Amelio ha lo stesso numero di follower che Katy Perry ha su Instagram. La fanciulla ha raddoppiato i fan di William e Kate e quadruplicato i risultati raggiunti da Chiara Ferragni e Britney Spears. Charli, al momento, è inserita nella lista degli under 40 più influenti del mondo. Per il futuro si pensa di inserirla in nuovi progetti che coinvolgeranno anche la sua famiglia e si parla anche di una partecipazione ad un reality show.