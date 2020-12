Dayane Mello distrugge pezzi d’arredamento e il GF la rimprovera: “Termina immediatamente” (VIDEO)

Dayane Mello rompe parte dell’arredamento della casa

Una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è Dayane Mello. La modella brasiliana, infatti, in queste ultime settimane ha avuto vari scontri con un altro pilastro della casa, ovvero Elisabetta Gregoraci.

Nel reality show di Canale 5, però, l’ex compagna di Stefano Sala, dopo aver frantumato a terra delle bottiglie di vino durante un party, nelle ultime ore ha praticamente distrutto in modo involontario anche due pezzi d’arredamento dell’appartamento più spiato d’Italia. In pratica ha rotto una sedia ed una vetrata. Ma il gesto della gieffina non è piaciuto agli autori del GF Vip che non hanno perso tempo a rimproverata. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e cosa le hanno detto gli autori.

Un’autrice rimprovera Dayane Mello

A distanza di pochi giorni Dayane Mello ha creato un po’ di caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, se la vetrata che dà sul giardino si è staccata perché la modella brasiliana l’ha aperta al contrario, la sedia si è frantumata a causa di un suo balletto sexy.

In pratica, la concorrente del reality show Mediaset c’è salita sopra mimando una sfida di ballo contro l’influencer Selvaggia Roma. E se nel primo caso hanno lasciato scorrere, ora è arrivato un messaggio di rimprovero da parte di un’autrice del GF che, in modo scherzoso, l’ha sgridata in questo modo: “Dayane questo gioco divertentissimo può terminare immediatamente“. (Continua dopo il video)

Dayane rompe la sedia e viene rimproverata dal GF #GFVIP pic.twitter.com/VK2hKT1Z1c — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 27, 2020

Giulia Salemi ironizza su Dayane Mello

Dopo essere sta a ripresa dall’autrice del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma e Giulia Salemi che erano al suo fianco sono scoppiate a ridere. Addirittura, l’ex fiamma di Francesco Monte ha ironizzato dicendo alla modella brasiliana che le verrà decurtato dal montepremi per rimborso spese.

Nel frattempo tutti gli inquilini sono agitati perché sono rimasti scioccati dalla comunicazione che Alfonso Signorini ha dato loro lo scorso lunedì. In quell’occasione il direttore del settimanale Chi ha detto che il programma terminerà a Febbraio 2021 è non più a metà dicembre. Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci stanno optando per abbandonare il gioco. Ecco un altro video che mostra l’ex di Stefano Sala mentre rompere parte della veranda: