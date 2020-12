Elisabetta Gregoraci critica le dimensioni intime di Zelletta: “Niente di che, Pierpaolo batte tutti” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci fa dei commenti spinti su Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli

A quanto pare Elisabetta Gregoraci rimarrà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 solo un’altra settimana. Infatti, stando a quanto rivelato a Pierpaolo Pretelli lunedì 7 dicembre la soubrette calabrese dovrebbe abbandonare il gioco.

Nel frattempo, però, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato tutti a bocca aperta quando dopo quasi 80 giorni dal suo ingresso si è ritrovata a commentare le doti nascoste di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato in camera con addosso solo un paio di mutande, quindi è scattato il paragone con quelle dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto accaduta l’altra sera nella camera da letto.

Botta e risposta ironico tra il tronista di Uomini e Donne e la Gregoraci

Dopo averlo visto passare per raggiungere il suo letto, Elisabetta Gregoraci rivolgendosi ad Andrea Zelletta in modo ironico ha detto: “Niente di che”. In pratica la soubrette calabrese ha fatto intendere che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 c’è un uomo che vince su gli altri: “Pierpaolo batte tutti”.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha trovato l’appoggio scherzoso del fidanzato di Natalia Paragoni che ha risposto così: “Io c’ho il trucco, c’ho le p**e grosse, Pierpaolo c’ha un bel pac… ”. Per quale motivo l’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto dei complimenti del genere all’ex Velino di Striscia la Notizia? Per caso lo ha visto senza biancheria intima addosso? (Continua dopo il video)

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò scioccate dalle parole di Elisabetta

Il commento di Elisabetta Gregoraci verso le foto nascoste di Andrea Zelletta a favore di Pierpaolo Pretelli ha lasciato senza parole tutto il pubblico e non solo. Infatti, la modella brasiliana Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) che erano presenti nella stessa camera da letto hanno assistito al siparietto divertite e scioccate.

E a proposito dell’ex compagna di Stefano Sala, di recente ha fatto sapere che molto presto lascerà la casa del Grande Fratello Vip 5. Il motivo? La donna vuole assolutamente riabbracciare sua figlia che non vede da oltre due mesi. Anche la conduttrice di Battiti Live la seguirà lasciando il gioco.