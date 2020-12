Elisabetta Gregoraci arrabbiata nera con Pierpaolo Pretelli: “Ti appiccico al muro”

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci litigano al GF Vip 5

La casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore ha visto protagonista un’accesa discussione tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima è l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno litigato dopo che il ragazzo, secondo la soubrette calabrese, aveva trascorso molto tempo insieme con Giulia Salemi a danzare. Quindi, dopo tale osservazione c’è stato un botta e risposta tra i due e l’ex moglie di Flavio Briatore è andata su tutte le furie: “Sei proprio un parac*lo”.

La replica del ragazzo non si è fatta attendere: “Ma se ti dà fastidio perché non me lo dici?”. Subito dopo però, la 40enne ha ammesso di non avere nessun diritto su di lui. La gelosia che la Gregoraci ha mostrato nei confronti di Pierpaolo è piaciuta a quest’ultimo, infatti, soddisfatto, ha fatto un lungo sorriso. “Ma che ridi? ti do due sberle che ti appiccico al muro”, ha sbottato la gieffina.

La 40enne rimprovera l’ex Velino di Striscia la Notizia

L’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli fa ben sperare i fan del Grande Fratello Vip 5. Questo vi dire che la 40enne calabrese ha un forte interesse nei confronti dell’ex Velino di Striscia la Notizia, peccato che la donna ha annunciato che il prossimo lunedì abbandonerà la casa più spiata d’Italia.

E proprio su quest’ultimo tema tra i due è scoppiata un’altra lite. Secondo lex moglie di Flavio Briatore, il ragazzo negli ultimi giorni non le avrebbe prestato attenzione, inoltre sarebbe stato incoerente. Poi la madre di Nathan Falco ha stroncato il giovane in questo modo: “Io non mi fidanzerei mai con te. Nemmeno per un quarto d’ora”.

Elisabetta e Pierpaolo sempre più distanti

La nuova litigata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è andata avanti per diverse ore. Durante il lungo confronto, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno parlato di vari motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Tuttavia la soubrette calabrese e l’ex Velino di Striscia la Notizia non sono riusciti a trovare un punto d’incontro.

Ad ammetterlo è stata la stessa 40enne, confessando di non riuscire più a comunicare con il gieffino. “Mi urti il sistema nervoso non ti sopporto”, ha concluso la donna.