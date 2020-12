Barbara D’Urso vuota il sacco su un conduttore: “L’ho visto in mutande mentre si cambiava” (FOTO)

Barbara D’Urso confida di aver visto Pippo Baudo in mutande

Barbara D’Urso ha condotto una puntata di Domenica Live ricca fi grandi ospiti. Infatti, nello studio 11 del centro Mediaset di Cologno Monzese erano presenti con Sergio Muniz che presto diventerà padre, Giles Rocca, il comico Martufello e Marina La Rosa che ha parlato di una violenza subita. E nel corso della lunga intervista al comico del Bagaglino, la padrona di casa napoletana ha fatto una confessione davvero inaspettata.

“Ho visto Pippo Baudo in mutande”, ha esclamato Carmelita sorridendo insieme al suo ospite. A quel punto il noto comico laziale che per anni al Salone Margherita ha imitato il conduttore catanese ha detto: “E sei ancora viva?”. Andiamo a vedere nello specifico cosa cosa è accaduto in trasmissione. (Continua dopo la foto)

La confessione di Lady Cologno a Domenica Live

Come spesso accade nelle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso, quest’ultima ha fatto una confessione choc anche a Domenica Live. Conversando col suo ospite Martufello, la conduttrice partenopea ha raccontato di quando vide mutande Pippo Baudo, uno dei fondatori della televisione italiana.

“Sono entrata in camerino da lui, c’erano le sarte che lo stavano vestendo, e l’ho visto in mutande”, ha dichiarato la 63enne ricordando un retroscena acca duro decenni fa mentre conduce a con lui Domenica In. Naturalmente sia lei che il comico del Bagaglino hanno fatto un grosso applauso al professionista siciliano che manca dal piccolo schermo da diverso tempo.

A Domenica Live il ricordo su Isabella Biagini

Nel nuovo appuntamento di Domenica Live la padrona di casa Barbara D’Urso ha intervistato Martufello. Quest’ultimo ha speso delle belle parole per la compianta Isabella Biagini con la quale ha avuto una relazione sentimentale durata tre anni. Il comico del Bagaglino la considerava una donna molto bella e con un gran talento.

A quel punto la professionista napoletana ha aggiunto: “Le siamo stati molti vicini durante i suoi ultimi anni”. Ricordiamo che il contenitore festivo di Canale 5 andrà in onda fino a metà dicembre per poi riprendere dopo le feste natalizie. Stessa cosa il rotocalco Pomeriggio Cinque e il talk serale Live Non è la D’Urso