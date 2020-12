Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: guerra tra Maria, Sabina e Gemma

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 1 dicembre, rivelano che Gemma, Maria e Sabina avranno un’accesa discussione. Già nella precedente puntata abbiamo assistito ad uno scontro tra le tre protagoniste, durante il quale si sono intromessi anche Biagio e Tina.

Nello specifico, pare che la dama torinese e il cavaliere ritengano che Maria e Sabina siano nel programma solo per visibilità. La dama bianca ha anche asserito di essere in possesso di alcune presunte prove che testimonierebbero quanto affermato. Vediamo tutti i dettagli.

Anticipazioni puntata di oggi: Gemma contro Maria e Sabina

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni del Vicolo della news ci svelano che si parlerà di nuovo di Gemma e della sua vita sentimentale. L’attenzione, però, si focalizzerà soprattutto sulle accuse che la donna muoverà contro altre due dame del parterre. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, la Galgani ha asserito che Sabina e Maria siano d’accordo. Le due donne hanno, chiaramente negato, ma le loro spiegazioni non hanno convinto molto i presenti in studio.

Tina Cipollari, invece, non ha potuto fare a meno di attaccare Gemma chiedendole le prove delle sue affermazioni. Nella puntata odierna, allora, vedremo che la torinese continuerà a ribadire il suo punto di vista. Biagio, dal canto suo, interverrà nella questione e ammetterà di non nutrire molta fiducia nelle due dame incriminate. Per tale ragione, interromperà anche la conoscenza con Sabina per concentrarsi solo su Gemma.

Altri litigi al trono over di Uomini e Donne

Quest’ultima, dal canto suo, sta uscendo anche con Maurizio, con il quale sembra trovarsi anche molto bene. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, rivelano che i due trascorreranno un’esterna molto piacevole durante la quale scatterà anche un bacio appassionato. La Galgani, inoltre, farà al protagonista due regali, ovvero, un vino chiamato “Passerina” e un balletto super sensuale.

Inutile dire che in studio scoppierà il caos. Valentina, dal canto suo, chiuderà con Maurizio in quanto dirà di provare ribrezzo nell’immaginare che abbia baciato Gemma. Restando sempre in tema di trono over, invece, vedremo che Riccardo dirà di star frequentando sia Roberta sia Brunilde. Con quest’ultima c’è stato quasi un bacio, ragion per cui Armando deciderà di interrompere la conoscenza con la dama. La Di Pauda, invece, racconterà di essere uscita nuovamente con Michele.