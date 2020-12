GF Vip, Dayane provoca Rosalinda: “Le mie posizioni preferite a letto sono…” la regia censura (FOTO)

In queste ore, nella camera da letto arancione del GF Vip Dayane e Rosalinda hanno toccato temi un po’ piccanti. La Mello ha stuzzicato la sua compagna di letto chiedendole quale fosse la sua posizione preferita in intimità.

L’attrice è rimasta spiazzata dalla sfacciataggine della sua coinquilina, sta di fatto che ha titubato molto nel rispondere. La modella, però, ha insistito ed ha provato a spronare la sua compagna d’avventura cominciando lei a fare confessioni osé. La regia del reality show, però, ha censurato tutto, ma siamo riusciti comunque a captare alcune confidenze salienti.

I discorsi piccanti di Dayane e Rosalinda

Qualche ora prima della messa in onda della puntata del reality show, i concorrenti sono stati chiusi nelle camere da letto dalla produzione, probabilmente per fare degli interventi al di fuori. I protagonisti, dunque, hanno cominciato a fare di tutto per far passare il tempo più velocemente, tra cui intavolare anche discussioni un po’ piccanti. A scaldare la situazione ci ha pensato Dayane, la quale ha cominciato a fare domande spinte a Rosalinda al punto che il GF Vip è stato costretto a censurare.

La modella ha chiesto alla ragazza quale fosse la sua posizione preferita. La Cannavò si è messa a ridere imbarazzata ed ha detto che non avrebbe voluto parlare di queste cose in quanto sua madre potrebbe essere collegata per guardarla. A quel punto, allora, Dayane ha detto che fosse normale parlare di queste cose in quanto tutti lo fanno. Ad ogni modo, per spronare la sua interlocutrice, la Mello ha fatto delle sue confessioni intime. (Continua dopo il post)

DAYANE : "LE MIE POSIZIONI PREFERITE SONO DI LATO E A PECORA" CENSURONE DELLA REGIA AHAHAHAHAH ⚰️⚰️⚰️✈️✈️✈️✈️✈️⚰️⚰️⚰️⚰️#GFVIP — Posso stare dove cazzo voglio?🐍⚰️✈️ (@Cecilia_esse) November 30, 2020

L’intervento della regia del GF Vip

Come è possibile leggere dal tweet in questione, la donna ha dichiarato di avere ben due posizioni preferite a letto in quanto sceglierne solo una sarebbe stato impossibile. Rosalinda, nell’apprendere le confessioni di Dayane, si è aperta un po’ di più ed ha cominciato anche lei a partecipare attivamente alla conversazione, è stato a quel punto che il GF Vip ha interrotto l’inquadratura.

La regia, infatti, è immediatamente passata ad un’altra inquadratura riprendendo solamente cosa stessero facendo i membri dell’altra stanza. Dopo un po’ di minuti, poi, quando la conversazione delle due donne è diventata più tranquilla, la regia le ha inquadrate nuovamente. In quel momento, Rosalinda stava raccontando della prima volta in cui lei e il suo fidanzato si sono baciati.