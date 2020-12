Giulia Salemi affonda Elisabetta Gregoraci: “Sai quante cose mi hanno detto su di te?” (VIDEO)

Nuovo scontro tra Elisabetta e Giulia al GF Vip 5

Nella diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono tornate a scontrarsi. Tutto è partito da un servizio mandato in onda da Alfonso Signorini. In pratica, la soubrette calabrese ha dato dell’accattona alla influencer italo-persiana, accusandola di aver chiesto al suo ex marito Flavio Briatore delle cene e inviti al Billionaire durante le sue vacanze in Sardegna.

Ovviamente l’ex compagna di Francesco Monte ha smentito tutto attaccando pubblicamente la 40enne accusandola di aver fatto delle facce che alludevano ad altro. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra le due gieffine.

Lo sfogo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5

Dopo che il padrone di casa Alfonso Signorini ha mostrato loro dei filmati contenenti degli sfoghi durante la settimana, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi se le sono dette di santa ragione.

“Amore ma ti prego, Eli io vado in vacanza in Sardegna da cinque anni! Ci può stare la volta X che mi ospiti. Amore stai generalizzando, amore, stiamo generalizzando. Non mi dire ‘Dai Giulia’, perché io sono buona dolce e cara e non giudico nessuno, ma sai quante cose mi hanno detto su di te o mi hanno riferito sul tuo conto? Io non vengo a parlarne, io non vengo a giudicarti”, ha asserito l’influencer italo-persiana. (Continua dopo il video)

Sei tu ciccia che hai fatto tutte delle face #GFVIP pic.twitter.com/ZXfW3aaEFN — mat (@ahoy_boy98) November 30, 2020

La replica di Elisabetta Gregoraci alla modella

Ma Elisabetta Gregoraci non è rimasta a guardare. Infatti dopo le parole di Giulia Salemi ha replicato così: “Ma io non ti sto giudicando su qualcosa che mi hanno detto su di te, ma su cose che sono realmente accadute, sono due cose diverse”. Ricordiamo che in settimana due amici in comune delle gieffine hanno condiviso dei video sfogo su Instagram dando ragione alla modella italo-persiana.

Resta il fatto che la soubrette calabrese è apparsa molto infastidita di questo argomento e le sue facce in diretta su Canale 5 dicevano tutto. Nel frattempo, sembra che la 40enne lunedì prossimo abbandonerà il gioco per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco. Ecco un altro filmato che mostra lo scontro che le due donne hanno avuto lunedì sera all’interno della casa più spiata d’Italia: