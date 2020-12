Striscia la Notizia, l’addio di Ficarra e Picone: i due comici lasciano per sempre il tg satirico (FOTO)

Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia

La stagione televisiva 2020 di Ficarra e Picone è stata particolarmente complicata. Ricordiamo, infatti, che lo scorso ottobre Valentino ha dovuto rinunciare a due settimane di conduzione di Striscia la Notizia a causa della positività al Coronavirus. L’attore palermitano è stato sostituito prima da Cristiano Militello e poi da Sergio Friscia, ma è tornato dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci dopo 15 giorni.

Lunedì sera, però, i due comici siculi hanno fatto un annuncio che ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. In pratica, I due professionisti hanno confessato che questa sarà la loro ultima settimana alla corte dello storico programma di Canale 5 è anche l’ultimo anno. In poche parole, pare che il loro sia un addio.

L’annuncio di Ficarra e Picone sui social network

Attraverso i loro profili social, ovvero Facebook, Instagram e Twitter, Salvo Ficarra e Valentino Picone hanno annunciato che sabato sera condurranno la loro ultima punta di Striscia la Notizia. Ma non è finita qui, pare che i due comici palermitani dopo 15 anni chiuderanno definitivamente la loro avventura all’interno del tg satirico di Antonio Ricci.

“Oggi che giorno è? Lunedì e così inizia quella che sarà l’ultima nostra settimana a Striscia la Notizia. Questo sarà però anche l’ultimo anno per noi. Lasciamo quella che è a tutti gli effetti una grande famiglia. Non nascondiamo che per noi è un po’ difficile visto che siamo qui da ben 15 anni”, hanno scritto I due attori siciliani. (Continua dopo il post)

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020

A Striscia la Notizia tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Dopo l’addio di Ficarra e Picone, da lunedì 7 dicembre 2020 dietro il bancone di Striscia la Notizia torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. I due professionisti saranno ancora una volta insieme, alla conduzione del tg satirico, confermando ancora il sodalizio più longevo della storia del programma di Antonio Ricci. Nel frattempo, i due comici palermitani hanno voluto ringraziare la squadra con cui hanno collaborato per 17 stagioni.

“Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto facendoci sentire parte di sé. Quindi la regia, lo studio, i cameramen, le nostre truccatrici, le veline. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato eccome”, hanno concluso Salvo e Valentino.