Jasmine Carrisi, nuova attacco per i ritocchini: anche gli occhi sono finti?

Non si placano mai le polemiche attorno alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi nelle ultime ore è finito di nuovo nel mirino degli haters per via di alcune foto postate sui social. Sappiamo benissimo, quanto la diciannovenne, è soggetta a critiche ed insulti da parte del popolo web: ma questa volta qualcuno ha davvero esagerto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Jasmine Carrisi criticata per il suo colore degli occhi

Jasmine Carrisi con nuovo post social ha sollevato un vero e proprio polverone. Il motivo? La primogenita di Loredana Lecciso e Al Bano si è lasciata andare ad una serie di fotografie, dove si immortala in primo piano. Fino a qui nulla di strano, se qualcuno non avesse notato un particolare agli occhi. Jasmine nello scatto in questione si mostra, come ogni ragazza della sua età, con un filo di trucco, capelli sciolti e un rossetto color carne.

Dando uno sguardo ai commenti, però, in tanti l’hanno criticata, evidenziando il fatto che le sue labbra non sono del tutto naturali. In particolare, però, un utente ha davvero esagerato, esclamando come tutto il suo corpo sia finto compreso i suoi occhi. Per fortuna, oltre alle critiche la foto ha ricevuto anche tantissimi mi piace e complimenti. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)



La figlia di Al Bano felicissima per il debutto a The Voice Senior

Jasmine Carrisi, la scorsa settimana ha debuttato a The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici si è rivelato un successone, tanto che gli aooclti l’hanno premiata a pieno. Successo, dovuto, sopratutto ai giudici, molto amati e seguiti dal pubblico. Tra questi troviamo proprio la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, con il suo primo debutto in televisione, accanto al papà.

E proprio sulla sua partecipazione al programma non sono mancate le polemiche. Molti hanno accusato il Mestro di Cellino di nepotismo nei riguardi della figlia e a tal proposito il cantante ha subito messo a tacere “le cattive voci”.

Da addetto ai lavori, da collega, posso dire che ha fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi tempi, poi, sui social network e in particolar modo su Instagram, Jasmine è arrivata ad avere un numero di follower pazzesco, che non ho nemmeno io, e questo è decisamente un punto a suo favore”.