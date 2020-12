GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non mangiano a tavola: svelato il motivo (FOTO)

Tommaso Zorzi non mangia con gli altri inquilini del GF Vip 5

Da una settimana a questa parte Tommaso Zorzi è più delle volte anche il suo caro amico Francesco Oppini che gli fa compagnia, non si siede a tavola per il pranzo e la cena con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Per quale motivo? Infatti, sui vari social network in tanti si sono domandati per quale ragione l’influencer meneghino e il figlio di Alba Parietti hanno preso tale decisione.

A chiederlo sono stati anche i loro compagni d’avventura che non capivano il gesto del 25enne. A quel punto, il diretto interessato è stato chiaro svelando loro il perché di questa scelta bizzarra. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

Il rampollo meneghino è superstizioso

Per quale motivo Tommaso Zorzi spesso non mangia con gli altri coinquilini del Grande Fratello Vip 5? La ragione non ha nulla a che fare con delle discussioni oppure delle specifiche antipatie. Il rampollo meneghino non pranza e cena con gli altri personaggi del mondo dello spettacolo perché ora nella casa del GF Vip sono in tredici.

A quanto pare l’influencer milanese è molto superstizioso e non si siede mai ad un tavolo quando i commensali sono appunto tredici. “Essere in 13 a tavola. Sappiamo come è andata l’ultima cena: se Giuda non fosse stato invitato, oggi le cose starebbero diversamente. Per questo ospitare 13 commensali è considerato un presagio di sventura: qualcuno morirà entro l’anno o comunque scoprirà tradimenti e intrighi”, ha dichiarato il 25enne che presto vedrà in casa l’ingresso di uno sportivo gay.

La decisione di Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

Per tale ragione, per non vedere Tommaso Zorzi mangiare da solo in salotto, due coinquiline hanno preso una decisione davvero bizzarra. In pratica, Maria Teresa Ruta Ruta, che lunedì sera ha rivisto suo figlio, e Stefania Orlando qualche giorno fa hanno pensato di costruire una finta Contessa Patrizia De Blanck. Il motivo?

Per avere un quattordicesimo posto occupato nel lungo tavolo nella sala da pranzo. Una scelta che ha divertito moltissimo tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, ma soprattutto il pubblico che li guarda su Mediaset Extra e Mediaset Play. Ecco lo scatto in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: