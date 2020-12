Patrizia De Blanck lancia una bomba su Giulia Salemi: “Flavio mi ha detto che lei ci provava e lui non se la filava” (VIDEO)

Patrizia De Blanck sgancia una bomba sulla Salemi

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Patrizia De Blanck è stata eliminata la settimana scorsa. Tuttavia, la Contessa continua a far parlare di sé anche all’esterno della casa più spiata d’Italia. Nella diretta di lunedì, il conduttore Alfonso Signorini stava indagando sulle discussioni avute tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, quando la nobildonna in studio ha chiesto al direttore del settimanale Chi la parola.

A quel punto, l’80enne ha sganciato una vera e propria bomba sull’influencer italo-persiana e l’imprenditore Flavio Briatore. “Eccomi e voglio dire la mia. Quello che penso è che è tutto penoso. A lei interessava Flavio e tutto quanto. Siccome Flavio non se l’è filata per nulla, allora lei tira fuori tutte queste cose. Senti adesso dico a te Elisabetta, me l’ha detto pure Flavio. Mi ha detto che lei ci provava e lui non se la filava per niente”, ha detto Patrizia.

Giulia Salemi replica alla Contessa

Le dichiarazioni che Patrizia De Blanck ha rilasciato nello studio del Grande Fratello Vip 5 hanno lasciato di sasso Giulia Salemi. Ma l’ex di Francesco Monte non è rimasta a guardare, rispondendo in maniera molto elegante all’attacco della Contessa.

“Non c’è mai stato nulla con Flavio, che è un amico e lui lo sa bene. Ero in vacanza con amici e siamo stati nei suoi locali e questo è tutto. Quello che dice Patrizia non è vero, fine. Io sono molto tranquilla con me stessa”, ha affermato l’influencer italo-persiana. Ma non è finita qui visto che immediatamente dopo c’è stata un’accesa discussione tra quest’ultima e un’altra vippona, ovvero Myriam Catania.

Patrizia De Blanck contro Myriam Catania

Al rientro dallo spazio pubblicitario, la Contessa Patrizia De Blanck ha letteralmente perso le staffe in diretta contro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Myriam Catania. La nipote di Simona Izzo, infatti, durante il nero aveva provato in tutti i modi di difendere Giulia Salemi.

“Non dire che l’ho fatta passare per una pu****a. Stai zitta e vergognati, cre***a, sce*a. Come ti permetti?! Zitta e non dire queste cavolate”, ha detto la nobildonna lasciando il conduttore Alfonso Signorini senza parole. Ecco il video della litigata in studio: