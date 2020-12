Il Paradiso delle signore trama 3 dicembre: Pietro scopre il segreto di Beatrice, Roberta in pericolo

La trama della puntata di giovedì 3 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Pietro rimarrà profondamente deluso da ciò che apprenderà su sua madre Beatrice. Il Mantovano, nel frattempo, scoprirà che Roberta è la fidanzata di Marcello.

Al grande magazzino Vittorio spiegherà alle Veneri il questionario da sottoporre alle clienti. Saranno in palio due splendidi regali per la donna che verrà premiata regina per un giorno. Silvia e Umberto, invece, si troveranno a parlare in un modo mai fatto prima.

Trama 3 dicembre: Pietro scopre la verità

Nella puntata del 3 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Pietro comincerà ad avere dei sospetti su sua madre. Beatrice continuerà a mentirgli sul suo lavoro, ma le bugie avranno le gambe corte. Il giovane, infatti, scoprirà che la donna sta lavorando al Circolo come inserviente e rimarrà profondamente deluso per il comportamento assunto dalla madre Anche Silvia sta affrontando dei grossi problemi con suo figlio. La Cattaneo ha seguito il consiglio di Stefania ed ha scritto una lettera al giovane.

Dopo averla redatta, la darà alla ragazza chiedendole di consegnarla al diretto interessato. Quando Federico ne verrà in possesso, però, avrà una reazione estrema in quanto dirà di non avere nessuna intenzione di leggerla. Silvia, allora, più disperata che mai, si recherà da Umberto. Entrambi sono stati rifiutati da loro figlio, pertanto, avranno modo di dialogare in un modo mai visto prima.

Roberta in pericolo al Paradiso delle signore?

Su di un altro versante, invece, nella puntata del 3 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che in caffetteria sarà necessario trovare un sostituto di Marcello. Il giovane sta per partire, pertanto, Salvatore e Laura si daranno molto da fare per assumere un’altra persona. I, due, però, avranno delle opinioni alquanto divergenti. Nel frattempo, il Mantovano verrà a conoscenza del fatto che Roberta sia la fidanzata di Marcello, che si servirà di lei per minacciarlo ulteriormente?

Al grande magazzino, invece, Vittorio informerà le Veneri circa i questionari da sottoporre alle clienti. Al termine di questa iniziativa, la cliente più devota ai lavori domestici verrà premiata come regina per un giorno e vincerà due regali. Il primo è un capo in omaggio appartenente alla nuova collezione. Il secondo, invece, è un make-up firmato Dora Vianello. Le commesse, dunque, si metteranno subito all’opera per adempiere agli incarichi.