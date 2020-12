GF Vip, Patrizia De Blanck urla contro Myriam Catania: “Sei una cretina e smema, non ho detto putt*na” (VIDEO)

Patrizia De Blanck tuona contro Giulia e Myriam

Lunedì 30 novembre 2020 in prima serata su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. In tarda serata il pubblico ha assistito ad un’accesa discussione che ha visto protagonista Patrizia De Blanck. La Contessa, infatti, si è scagliata ferocemente e utilizzando un linguaggio scurrile contro Myriam Catania.

Il motivo? Per un commento che la nipote di Simona Izzo avrebbe fatto nei confronti di Giulia Salemi. Il tutto è partito da una confessione che la nobildonna ha fatto alla soubrette calabrese durante la diretta. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

La Contessa contro Giulia Salemi

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 c’è stato un nuovo acceso confronto tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. La conduttrice di Battiti Live ha accusato l’influencer italo-persiana di aver inviato dei messaggi in amicizia al suo ex marito Flavio Briatore. Inoltre le ha rinfacciato di essersi fatta pagare una vacanza dal noto imprenditore.

Ma non è finita qui, la 40enne infatti, sostiene che l’ex di Francesco Monte sia stata molto fredda con lei e più amichevole con il padre di suo figlio. Ovviamente Giulia non ha accettato le accuse della Gregoraci negando tutto. Patrizia De Blanck, presente nello studio di GF Vip, ha preso la parola dicendo: “Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava”. Naturalmente la Salemi ha negato le affermazioni della Contessa.

Patrizia De Blanck contro Myriam Catania

Dopo la pubblicità e in studio è successo di tutto e di più. Infatti, in diretta, Patrizia De Blanck è apparsa molto agitata. A quel punto si è avvicinato Alfonso Signorini che le ha chiesto spiegazioni. La Contessa ha risposto così indicando Myriam Catania: “Non ho detto che Giulia è una put**na”.

Infatti, l’attrice è doppiatrice è scoppiata a ridere per le parole della nobildonna. Quest’ultima, però, ha continuato molto arrabbiata: “Questa dietro non può dirmi che non posso dare della put**na alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava”. Ecco il video in questione: