Selvaggia Roma fa nuove rivelazioni su Enock dopo la sua uscita dal GF Vip: “Ha un’altra vita” (VIDEO)

Dopo l’uscita di Enock dalla casa del GF Vip, Selvaggia Roma ha fatto altre rivelazioni ad alcune sue coinquiline. Una volta chiusa la diretta con Alfonso Signorini, i concorrenti si sono messi più comodi ed hanno cominciato a commentare la puntata.

Specie Selvaggia si è resa protagonista di affermazioni davvero parecchio interessanti. La ragazza è tornata a parlare di quella sera in cui ha conosciuto Enock ed ha tirato in ballo anche un amico dell’ex gieffino, il quale sembrerebbe essere omosessuale, ma non ancora dichiarato. Vediamo cosa è emerso.

Le nuove rivelazioni di Selvaggia Roma

Successivamente alla messa in onda del GF Vip del 30 novembre, Selvaggia Roma ha fatto delle confessioni su Enock. La dama ha cominciato dicendo di aver conosciuto il giovane grazie ad alcuni amici in comune. In un primo momento, non sapeva neppure che fosse il fratello di Balotelli. La ragazza, inoltre, ha smentito la versione di Enock in merito ai messaggi che si sono scambiati. L’ex concorrente ha detto che fosse un suo amico a mandare sms alla Roma, ma quest’ultima ha spiegato il perché non regga questa versione dei fatti.

Il ragazzo che Barwuah sostiene abbia chattato con Selvaggia, in realtà, era interessato a Tony, un amico della ragazza. Per tale motivo, risulta impensabile che quest’ultimo possa essersi interessato all’influencer. Sulla vicenda, poi, è intervenuto anche Giacomo Urtis, il quale pare abbia capito chi fosse l’uomo tirato in ballo dalla concorrente. Quest’ultima, però, si è premurata con il suo interlocutore esortandolo a non fare nomi.

La presunta seconda vita di Enock

Ad ogni modo, al termine del suo ragionamento, Selvaggia Roma ha detto che lei ed Enock si sono baciati. Lui, però, essendo fidanzato, ha sentito il bisogno di mentire sulla questione facendo passare lei per bugiarda. La Roma, dunque, non ha potuto fare altro che assecondare il suo interlocutore. In ogni caso, Selvaggia ritiene che il fratello di Balotelli, così come tante altre persone, abbia una doppia vita. (Clicca qui per il video)

In una interpretano il ruolo di fidanzati o mariti premurosi, mentre nella seconda si lasciano andare a qualche piccola marachella con altre donne. Stefania e Dayane, che stavano ascoltando con attenzione il racconto della coinquilina, sono sembrate alquanto convinte dalla versione dei fatti raccontata dalla protagonista. Non ci resta che attendere per vedere se Enock replicherà dal di fuori.