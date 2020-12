Cristiano Malgioglio già nei guai al GF Vip: ha fatto uno spoiler a Tommaso Zorzi

È appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e ha già creato scompiglio. Malgioglio ha spoilerato che cosa accadrà tra poco nel reality a Tommaso Zorzi

GF Vip: Cristiano Malgioglio è un nuovo concorrente

Lunedì 30 novembre è andata in onda in prima serata una nuova puntata di Grande Fratello Vip. Ci sono state molte discussioni ed emozioni. Alfonso Signorini si è commosso, Enock è stato eliminato definitivamente dal gioco con appena il 5% delle preferenze da casa. Ma l’evento che tutti aspettavano era sicuramente l’ingresso del nuovo concorrente: Cristiano Malgioglio.

L’artista è amato dalle pagine trash che commentano il reality per la sua ironia, simpatia e per le cose che dice, spesso pungenti. Lo stesso Alfonso Signorini ha detto che Malgioglio ha preteso di essere presentato come un ospite e poi deciderà lui se restare oppure no, ma in realtà ha già firmato un contratto da concorrente. Poche ore all’interno della Casa sono già bastate per combinare qualche guaio.

Malgioglio spoilera a Tommaso Zorzi un nuovo ingresso

Le pagine che commentano il Grande Fratello Vip sono impazzite di gioia per l’arrivo di Cristiano Malgioglio, protagonista assoluto del trash. Infatti, appena è entrato ha detto ai vipponi che devono rimanere nel programma perchè “se escono tutti si dimenticheranno di loro“. Ma non solo, Cristiano Malgioglio ha anche fatto uno spoiler a Tommaso Zorzi.

Con l’influencer, infatti, si è lamentato della poca presenza maschile in Casa. Ci sono tante donne e pochissimi uomini. Enock ha lasciato il gioco e Cristiano era molto dispiaciuto per questo perchè lo trovava un bel ragazzo e anche molto interessante. Poi, però, si è lasciato sfuggire una frase: “Vabbè tanto adesso arriverà un altro gay“. Appena l’ha detto, si è reso conto dell’errore e se ne è pentito dicendo che non lo poteva assolutamente dire e che adesso Alfonso Signorini si arrabbierà.

Tommaso, quindi, ha scoperto che la produzione e il conduttore lo hanno accontentato. Lui da settimane chiede di poter conoscere nuovi concorrenti, possibilmente gay, in modo da poter trovare anche un interesse amoroso.

Alfonso ha dichiarato ormai da tempo che un ingresso speciale per Tommaso ci sarà. Ovviamente non è detto che tra loro nasca qualcosa di sentimentale. Curiosi di vedere di chi si tratta e che cosa accadrà? Ci saranno conseguenze per questo spoiler di Cristiano Malgioglio?