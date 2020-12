GF Vip, nella notte Giulia Salemi attacca Elisabetta Gregoraci: ‘Noi sappiamo le voci che girano’

L’influencer nella notte si è sfogata con alcuni concorrenti svelando che ci sono delle voci su Elsabetta Gregoraci. Ecco che cosa ha detto nella Casa

GF Vip: è scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

L’ingresso di Giulia Salemi ha portato novità alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo sappiamo, Giulia ha già partecipato al reality un po’ di tempo fa ed aveva concentrato tutti i suoi pensieri e le sue energie su Francesco Monte, del quale si era innamorata.

Questa volta ha intenzione di riprendere il percorso personale che aveva abbandonato, ma è già stata coinvolta in alcune dinamiche scomode.

Ad esempio, Alfonso Signorini ha insinuato che tra lei ed Enock fosse nata una sintonia speciale. Poi ha notato che anche Pierpaolo si è avvicinato molto a lei creando una reazione di gelosia in Elisabetta Gregoraci. Infatti, quest’ultima ha litigato con Pierpaolo per le attenzioni che lui dà a Giulia e non solo. Pare che tra le due ci siano dei trascorsi. In una vacanza in Sardegna, in cui Giulia ha scritto dei messaggi a Flavio Briatore, c’è stata dell’antipatia. La questione è stata sollevata da Signorini e le due non smettono di scontrarsi.

Giulia attacca Elisabetta nella notte: ‘Sappiamo le voci che girano’

Giulia pare abbia scritto dei messaggi a Flavio Briatore in amicizia per aver ospitato lei e i suoi amici nel suo locale, ha precisato di aver lasciato molti soldi ma Elisabetta Gregoraci sostiene che le cose non siano andate così. Da lì una serie di accuse. Elisabetta pensa che Giulia volesse avere tutto pagato, Giulia l’ha accusata di essere snob.

L’influencer, dopo la puntata, si è sfogata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Giulia ha confessato che Elisabetta fa parte di quelle persone che negli ultimi anni l’hanno fatta sentire inferiore. Nei video andati in onda, poi, si è accorta delle espressioni e delle facce che Elisabetta ha fatto e non ha accettato le sue insinuazioni.

Parlando con Selvaggia e Urtis, entrati nella Casa dopo, ha detto: “Dai, noi ci capiamo, siamo tutti del giro, sappiamo benissimo le voci che girano su di lei. Poi sappiamo anche quello che si dice nei salotti televisivi: flirt, aerei, nomi in codice. Io sto zitta per rispetto, ma non voglio essere giudicata. Le danno fastidio quando le dicono che ha sposato un milionario e adesso fa discorsi simili su di me?“. Che cosa ne pensate?