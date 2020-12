Natalia Paragoni nella bufera per l’attacco a Giulia De Lellis: la reazione dell’influencer

L’attacco di Natalia è stato molto criticato sui social. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore.

Natalia Paragoni contro Giulia De Lellis

Abbiamo conosciuto Natalia Paragoni a Uomini e Donne due anni fa quando ha provato a corteggiare Ivan Gonzalez. Le cose non sono andate bene e l’arrivo di Andrea Zelletta come nuovo tronista ha cambiato le cose.

Lui ha notato Natalia, lei ha deciso di corteggiarlo e lui poi l’ha scelta. Sono andati a convivere dopo poco tempo e la loro relazione sta andando avanti a gonfie vele. Natalia supporta Andrea nella sua avventura al Grande Fratello Vip ma preferisce non essere troppo invadente.

Tuttavia, in una recente intervista a Casa Chi, l’ex corteggiatrice ha fatto delle dichiarazioni che hanno creato scalpore. Le hanno fatto notare che lei e Andrea sono spesso paragonati ai Damellis, ovvero la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

A quel punto lei ha detto che loro non sono assolutamente paragonabili all’altra coppia, Andrea è un modello e non un dj (anche se sta studiando per diventarlo) e poi ha “attaccato” involontariamente o volutamente Giulia De Lellis: “Il paragone non sussiste perchè io ho studiato per fare l’estetista e non mi sono improvvisata“. Una frase, questa, che ha infastidito un po’ di persone, non solamente fan dell’influencer.

Natalia nella bufera: le reazioni sui social

C’è da precisare che molte persone hanno sostenuto quanto detto da Natalia, ma altre l’hanno criticata duramente come si può notare dai commenti sotto ai suoi ultimi post di Instagram. Secondo alcune persone non doveva dire una frase del genere dando a Giulia De Lellis dell’improvvisata perchè ci sono brave truccatrici anche senza un titolo di studio. Inoltre, le è stato fatto notare che se continua ad avere questo atteggiamento poco umile non avrà mai i numeri di Giulia De Lellis.

Natalia a questo commento, in particolare, ha risposto con una serie di faccine che ridono a crepapelle. Anche questa reazione non è piaciuta, considerata una risposta “da bambinetta delle elementari”. Lei, tuttavia, non ha approfondito l’argomento e ha scelto di non replicare. Pare, inoltre, che Giulia De Lellis abbia tolto il segui a Natalia dopo queste dichiarazioni, mentre ha lasciato quello ad Andrea Zelletta. Che cosa ne pensate di questa vicenda?