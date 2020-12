Oroscopo 2 dicembre 2020: grande ripresa per gli Ariete, Sagittario esuberanti

L’Oroscopo del 2 dicembre 2020 denota un momento di cambiamenti per molti segni. Gli Ariete e i Sagittario sono pieni di energia. I Capricorno, invece, potranno superare un grande dolore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buone notizie per il primo segno dello zodiaco. A partire da oggi comincerà un periodo di rinascita per voi, specie dal punto di vista personale. State riacquistando il buon umore e la fiducia in voi stessi. Di questo cambiamento positivo non potranno che giovarne anche tutti i settori nei quali vi relazionerete.

Toro. L’Oroscopo del 2 dicembre denota una giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Oggi potrete portare a termine degli obiettivi a cui stavate lavorando da tempo. In famiglia, però, la vostra esuberanza potrebbe essere interpretata male, pertanto, cercate di dosare il vostro entusiasmo in certi contesti.

Gemelli. I nati sotto questo segno sono desiderosi di costruire qualcosa di importante e di fare progetti stabili. Non sempre, però, le condizioni che vi circondano lo permettono. L’unico modo per sopperire al problema è quello di adattarvi alle situazioni e cercare di trovare il lato positivo anche negli impedimenti.

Cancro. Dopo due giorni un po’ turbolenti, oggi finalmente avrete l’opportunità di recuperare. Dedicate la giornata a voi stessi e ai vostri affetti. Vi sentite spiritosi e predisposti alle relazioni interpersonali. Per tale motivo, se siete single, è il momento di mettersi in carreggiata.

Leone. In questo momento la vostra unica priorità sembra essere il lavoro. Siete molto impegnati con una nuova trattativa, la quale sta risucchiando tutte le vostre energie. Cercate di non isolarvi troppo dalle persone che vi amano, o c’è il rischio di compromettere irrimediabilmente dei rapporti.

Vergine. Chi in questo periodo ha affrontato alcune turbolenze dal punto di vista sentimentale potrà, finalmente, metterci una pietra sopra. Le stelle tornano a sorridervi, specie per quanto riguarda le coppie stabili. Dal punto di vista professionale, invece, vi sentite abbastanza appagati.

Previsioni 2 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non c’è alcuna fretta di risolvere necessariamente oggi le questioni in sospeso. Datevi un po’ di tempo per riprendervi ed organizzare al meglio il lavoro. In amore, invece, dovete essere un po’ più flessibili e disposti a scendere a qualche compromesso per il bene della coppia.

Scorpione. Coloro i quali sono vincolati a rapporti d’amore che durano da molti anni potrebbero incorrere nella monotonia. Onde evitare di complicare le cose, dunque, sarebbe opportuno dedicare la giornata a se stessi e alla cura della propria mente e dello spirito. Nel lavoro sarete molto energici.

Sagittario. Oggi si prospetta una giornata all’insegna dell’ottimismo e dell’entusiasmo. Nei rapporti interpersonali siete i veri trascinatori, allo stesso tempo, però, potreste peccare di un po’ di ingenuità. Siete poco attenti ai dettagli, pertanto, se dovete prendere decisioni importanti sul lavoro cercate di rimandarle.

Capricorno. In questo momento state attraversando un momento di cambiamento. L’Oroscopo del 2 dicembre vi annuncia che siete nel pieno del transito di Giove e Saturno. Questo vi aiuterà a riprendervi da una perdita o da una relazione finita male. Anche fisicamente cominciate a sentirvi meglio.

Acquario. Il periodo non è esattamente dei migliori per quanto riguarda le finanze. Dal punto di vista sentimentale, invece, si prospetta un periodo davvero entusiasmante. Specie i single avranno l’opportunità di cimentarsi in nuove conoscenze. Le coppie stabili, invece, dovranno reinventarsi.

Pesci. Troppe volte siete portati a sottovalutarvi e questa non è una cosa che fa bene alla mente e allo spirito. Anche dal punto di vista professionale potrebbero esserci delle ripercussioni se non imparate a comprendere il valore delle vostre azioni. In amore, invece, si prospetta un periodo tranquillo.