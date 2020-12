Elisabetta Gregoraci, il presunto fidanzato Stefano Coletti pubblica un post criptico dopo la puntata: “Donna instabile” (FOTO)

Nella puntata di ieri del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata messa spalle al muro dal conduttore in merito al flirt con Pretelli e, dopo la puntata, il presunto fidanzato Stefano Coletti ha pubblicato un post criptico. L’uomo ha postato gli stralci di una canzone di Ultimo ponendo l’accento su delle frasi molto importanti.

Il giovane, inoltre, ha commentato in modo emblematico anche al di sotto di un post pubblicato su di una pagina dei Gregorelli. Dalle sue reazioni, dunque, si evincerebbe che tra i due ci sia davvero qualcosa.

Il gesto di Stefano Coletti dopo la puntata del GF Vip

Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che chiedersi se Elisabetta Gregoraci abbia davvero un fidanzato al di fuori e se costui sia Stefano Coletti. In una recente puntata, Alfonso Signorini ha sganciato una notizia bomba inerente il pilota. Stefano, infatti, pare circoli con un auto la cui targa riporta la data di nascita della Gregoraci. La donna, dal canto suo, quando saltò fuori l’argomento, provò a sdrammatizzare dicendo che Coletti fosse solo un suo amico.

Ad ogni modo, le cose sembrano stare in modo differente. Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, in cui è stata mostrata la presunta scenata di gelosia di Elisabetta per Pierpaolo, è intervenuto il pilota automobilistico. Nello specifico, Stefano ha pubblicato il testo della canzone di Ultimo intitolata Piccola stella. A generare i sospetti dei fan, però, sono state le strofe che il protagonista ha voluto mettere in evidenza. (Continua dopo la foto)

Il commento su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo

Esse sono quelle in cui il cantante dice: “Sei la cosa più bella che indosso, donna instabile, sei la mia sfida”. Queste parole sono state interpretate da molti come una sorta di confessione velata dei sentimenti che il giovane nutre nei confronti di Elisabetta. Anche la tempistica con cui è stato pubblicato questo contenuto sembra essere inequivocabile, in quanto coincide con la messa in onda della puntata.

Inoltre, Stefano Coletti si è fatto notare lasciando anche un criptico commento al di sotto di una fan page di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Un utente ha commentato dicendo che fosse, ormai, palese a tutti che i paletti della showgirl fossero stati alzati in quanto la donna ha qualcuno al di fuori. Coletti, a tale commento, ha risposto mettendo l’emoticon dell’occhiolino. In questo modo, dunque, è come se avesse avallato tali dichiarazioni.