Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, bacio nel confessionale? Spunta il rossetto sbavato (FOTO)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: amicizia o qualcosa di più?

Da quando Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. I due sono molto complici anche se ultimamente l’ex Velino di Striscia la Notizia di è allontanato da lei perché quest’ultima ha deciso di abbandonare il gioco. Inoltre in questi due mesi gli ha fatto presente che lo vede solo come amico.

Nonostante questo, nei vari salotti di Barbara D’Urso è Federica Panicucci, sono apparsi dei presunti fidanzati e amanti della soubrette calabrese che sostengono di aver avuto dei flirt con lei anche durante le nozze con Flavio Briatore. Ovviamente, la diretta interessata è all’oscuro di tali indiscrezioni essendo al GF Vip 5. Ma molto presto verrà a conoscenza visto che il 7 dicembre vorrebbe andare via.

I telespettatori notano un dettaglio sui Gregorelli

I numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip 5 in questi due mesi si sono chiesti se tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si potrà andare oltre l’amicizia nella casa più spiata d’Italia. Stando alle dichiarazioni della 40enne calabrese, sembrerebbe proprio di no, ma nella fascia quotidiana in onda sulle reti Mediaset.

Il pubblico ha notato un particolare molto sospetto. In pratica, dopo l’ennesima discussione con l’ex Velino di Striscia la Notizia per gelosia nei confronti dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi, la soubrette e il ragazzo hanno suggellato la pace con un lungo abbraccio. Fin qui nulla di strano.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono baciati nel confessionale?

Subito dopo, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati chiamati dagli autori del Grande Fratello Vip all’interno del confessionale. E proprio in quell’occasione la soubrette calabrese ha stretto tra le mani il viso dell’ex Velino di Striscia la Notizia stampandogli un lungo bacio sulla guancia.

Ma i telespettatori più attenti hanno notato che sulle labbra di quest’ultimo sembra esserci traccia di rossetto. Per caso i due gieffini si sono scambiati qualche bacio più intenso dietro la tenda del confessionale? Il mistero si infittisce sempre i più. Ecco la goto in questione che in pochissimo tempo è diventata virale sul web e sui vari social network: