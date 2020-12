GF Vip, svelati i nomi di sei nuovi concorrenti: nel cast anche Carlotta Dell’Isola

Nel numero del settimanale Chi, che sarà in edicola a partire dal mercoledì 2 dicembre, sono stati svelati sei dei dieci nuovi concorrenti che entreranno al GF Vip nelle prossime settimane. Come già anticipato da Signorini, ci saranno persone provenienti da altri reality show e non solo.

Tra i vari nomi, quello che sta facendo maggiore scalpore è quello di Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island. Su di lei si erano fatte molte supposizioni in questi giorni e, a quanto pare, i sospetti si sono rivelati fondati. Ad ogni modo, andiamo a vedere chi sono gli altri vip.

I primi tre nuovi concorrenti del GF Vip

In queste ore sono stati appena rivelati i primi sei nuovi concorrenti che prenderanno parte al GF Vip. Il primo nome saltato fuori è quello di Filippo Nardi. Lui ha già partecipato ad una delle prime edizioni del reality show ed è divenuto famoso per aver discusso con la produzione a causa delle sigarette. Con il passare del tempo, poi, ha occupato parecchie volte i salotti di Barbara D’Urso in qualità di opinionista. Il secondo nome famoso, invece, è quello di Samantha De Grenet. La donna ha partecipato all’edizione dell’Isola dei famosi, a cui ha preso parte anche Dayane Mello.

La showgirl ha, di recente, rilasciato una toccante intervista a Verissimo in cui ha parlato dei suoi gravi problemi di salute avuti in passato. Terzo nome, invece, è quello di Carlotta Dell’Isola. Lei ha partecipato all’ultima edizione andata in onda di Temptation Island ed era in coppia con Nello. In molti l’hanno apprezzata per il suo modo genuino e spontaneo di esternare i suoi pensieri.

Gli ultimi sei nomi

Insomma, non è certamente una che si fa passare la mosca sotto al naso, pertanto, certamente creerà delle dinamiche in casa. Gli ultimi tre nuovi concorrenti che, invece, entreranno nella casa del GF Vip sono: Ginevra Lamborghini, Andrea Zenga e Mario Ermito. La prima è la sorella di Elettra Lamborghini, con cui non parla da mesi, pertanto, il reality show potrebbe rappresentare l’occasione giusta per creare una riappacificazione.

Il secondo, invece, è il figlio di Walter Zenga e anche tra loro ci sono dei rapporti parecchio complicati. Infine, Mario è un modello, il quale ha preso parte ad una precedente edizione del GF ma è rimasto in casa solo per due settimane. Questa, dunque, potrebbe essere per lui un’ottima occasione per riscattarsi e per dimostrare a tutti il suo carattere.