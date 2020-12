Uomini e Donne, anticipazioni martedì 2 dicembre: due di picche per Riccardo che litiga con Roberta

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e presentato dalla conduttrice Maria De Filippi a metà dicembre andrà in ferie per le vacanze natalizie. Ricordiamo, in più, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la moglie di Maurizio Costanzo ha adottato nuove restrizioni per il distanziamento fisico tra i protagonisti del programma Mediaset.

Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il terzo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Due di picche di Brunilde a Riccardo, Michele rivede Roberta

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che si passerà a Riccardo che al momento sta uscendo sia con Roberta che con Brunilde. Riguardo a quest’ultima, il Guarnieri in settimana è salito in camera sua e ha provato a baciarla. Risultato? La dama si è rifiutata, veicolando il bacio sulla guancia. Armando Incarnato chiuderà per questo, in quanto un paio di settimane fa le voleva prendere una stanza e lei non ha voluto mentre poi permette all’ex di Uds Platano glielo ha concesso. Michele e la Di Padua si sono rivisti per volere del cavaliere.

Lei si arrabbierà molto con Riccardo per la questione di Brunilde. Sembra che il personal trainer pugliese pretendesse l’esclusiva, ma a sua volta però lui volesse continuare ad uscire e sentire le altre donne del parterre senior. Quindi, in studio ci sarà parecchia confusione e non si capirà quale sarà la conclusione del tutto. In pratica, Roberta continuerà a vedere Michele? Ha chiuso con Riccardo oppure no? Dei quesiti che molto probabilmente troveranno una risposta solamente nei prossimi appuntamenti.

La corteggiatrice Marianna lascia Armando Incarnato per Gianluca

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che poi si passerà al Trono classico con Gianluca. Quest’ultimo durante la scorsa settimana ha fatto una esterna con Marianna. La corteggiatrice, però, nel frattempo si sta vedendo anche con Armando Incarnato.

La ragazza chiuderà con l’imprenditore napoletano scegliendo di rimanere in studio solo per il tronista capitolino. I due hanno realizzato una bella uscita nella città eterna e il giovane alla fine le ha fatto anche un massaggio alle spalle.